Warum Snake Eater als bestes Metal Gear Solid-Spiel gilt – Ein Rückblick

Metal Gear Solid zählt zu den bekanntesten Videospielreihen der Geschichte. Seit der Veröffentlichung des ersten Teils im Jahr 1998 haben Hideo Kojima und sein Team die Serie immer wieder durch beeindruckende Grafiken, komplexe Geschichten und verbesserte Spielmechaniken weiterentwickelt. Jeder Hauptteil der Serie hat seinen eigenen Charme und seine Besonderheiten, was es schwierig macht, sie in eine Rangfolge zu bringen. Dennoch haben wir eine Liste unserer Lieblingsspiele der Metal Gear Solid-Reihe zusammengestellt.

Metal Gear Solid IV: Guns of the Patriots

Was macht MGS4 so besonders? Metal Gear Solid IV: Guns of the Patriots gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten. Das Spiel bietet ein überarbeitetes und verbessertes Steuerungsschema, freiere Missionen und eine Vielzahl unvergesslicher Szenen. Es ist ein tief ambitioniertes Werk, das nur Kojima und sein Team erschaffen konnten.

Gibt es Kritikpunkte? Kojima nutzte die Gelegenheit, um alle losen Enden der Serie zu verbinden, was die Geschichte manchmal schwer nachvollziehbar machte. Zudem ist MGS4 bekannt für seine langen Zwischensequenzen, was nicht jedem Spieler gefällt. Dennoch ist es ein Spiel, das man unbedingt gespielt haben sollte, auch wenn man es vielleicht nicht so oft wiederholen möchte.

Metal Gear Solid: Peace Walker

Warum ist Peace Walker so schwer zu bewerten? Metal Gear Solid: Peace Walker ist ein ungewöhnliches Spiel, da es ursprünglich für die PSP veröffentlicht wurde, als die Unterstützung für die Konsole nachließ. Dadurch wurden nur zwei Millionen Exemplare auf der PSP verkauft, und viele Spieler verpassten eines der besten MGS-Spiele.

Was macht Peace Walker besonders? Konami kombinierte Elemente von Portable Ops, MGS3 und MGS4, um den Fans eine „Best-of“-Version der Serie zu bieten. Es ist auch das einzige Spiel in der Serie mit Monster Hunter-Crossover-Inhalten, was ihm einen leichten Rangvorteil verschafft.

Metal Gear Solid

Warum ist das erste MGS so legendär? Der erste Metal Gear Solid-Teil war 1998 bahnbrechend. Spieler hatten zuvor noch nie ein so cineastisches Spiel erlebt, was Kojima als einen der großen Spieleautoren etablierte.

Was macht die Bosskämpfe besonders? MGS bot einige der besten Bosskämpfe der Serie. Besonders der Kampf gegen Psycho Mantis ist unvergesslich, aber auch die Sniper Wolf-Sequenz beeindruckt. Die gesamte FOXHOUND-Einheit stellt eine würdige Herausforderung für Solid Snake dar.

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes/The Phantom Pain

Wie steht es um MGSV im Vergleich zur Serie? The Phantom Pain ist für viele Metal Gear Solid-Fans ein ungewöhnliches Spiel. Obwohl die Serie für gutes bis großartiges Stealth-Gameplay bekannt ist, bietet MGSV das beste Spielerlebnis.

Warum fühlt sich MGSV unvollständig an? Es ist schwer, The Phantom Pain zu spielen, ohne das Gefühl zu haben, dass es unvollständig ist. Das ist das letzte Spiel, das Kojima vor seinem Weggang von Konami machte, und die Spannungen sind spürbar, je näher man dem Finale kommt.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Warum war der Wechsel des Protagonisten so mutig? Die Entscheidung, den Protagonisten zu wechseln, war gewagt und nicht bei allen beliebt, aber sie zeigte Kojimas Bereitschaft, Risiken einzugehen. Raiden ist ein großartiger Charakter, der später in Metal Gear Rising: Revengeance glänzte.

Was hebt Sons of Liberty hervor? Die Detailgenauigkeit des Spiels war für 2001 erstaunlich. Kojimas Team ging so weit, dass Eiswürfel unterschiedlich schnell schmelzen, je nachdem, wie nah sie an anderen liegen. Diese Liebe zum Detail war revolutionär.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Warum wird Snake Eater als das beste Spiel angesehen? Snake Eater verbessert alles, was du an der Metal Gear Solid-Serie liebst. Das Tarnsystem im Dschungel war eine Offenbarung für Stealth-Spiele, und die CQC-Kampftechniken gaben Snake neue Möglichkeiten im Umgang mit Feinden.

Was sind die Höhepunkte von MGS3? MGS3 bietet die beste Sammlung von Bosskämpfen der Serie. Die Cobra-Einheit mit Charakteren wie The End, The Fury und The Sorrow ist bemerkenswert. Der Kampf gegen The End ist besonders herausragend, da du ihn entweder in einem spannenden Scharfschützenduell besiegen oder deine Konsole eine Woche lang ausschalten kannst, um ihn an Altersschwäche sterben zu lassen.

Jedes Spiel auf dieser Liste gehört in die Kategorie der „Must-Play“-Spiele, doch Snake Eater steht an der Spitze dieser Liste. Was denkst du über die Rangfolge der Metal Gear Solid-Spiele? Teile deine Meinung in den Kommentaren!