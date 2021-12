Die beliebte Zombieserie The Walking Dead meldet sich im Februar mit den neuen Folgen der 11. Staffel zurück. Zum Auftakt von Teil 2 der dreiteiligen finalen Staffel liefert nun erste Preview-Trailer einen kurzen Blick auf die kommenden Ereignisse, die sich zuletzt mit einem mächtigen Cliffhanger in die Winterpause verabschiedete.

Wann geht The Walking Dead Staffel 11 weiter? Die finale 11. Staffel wird mit Teil 2 und weiteren 8 Folgen am 20. Februar 2022 auf dem US-Sender AMC fortgesetzt. In Deutschland übernimmt erneut Disney Plus die Erstausstrahlung. Ein 3. Teil mit dem großen Serien-Finale folgt voraussichtlich im Herbst 2022.

Erste Videos als Sneak-Peaks zu den neuen Folgen wurden kürzlich veröffentlicht, die ihr hier sehen könnt:

The Walking Dead – Staffel 11: Erste Story-Details zu den neuen Folgen

Die Zombieserie „The Walking Dead“ soll mit der finalen 11. Staffel deutlich „düster und brutaler“ werden, so jedenfalls lautete die Ankündigung der Serienmacher mit Produzent Scott Gimple und Showrunnerin Angela Kang. Bislang haben die Macher Wort gehalten: Neue Gegner machen der eingeschworenen Gruppe um Daryl (Norman Reedus) reichlich Probleme – neben zahlreichen Zombies natürlich.

Zum spektakulären Auftakt der neuen Staffel werden die rücksichtslosen Reapers als neue Gegenspieler in die Story eingeführt. Aber auch die aus der Comic-Vorlage bekannte neue und undurchsichtige Community, das Commonwealth, fanden endlich – sehr zur Freude der Fans – Einzug in die TV-Serie. Gemeinsam mit Rückkehrerin Maggie, müssen sich Negan, Carol, Daryl und der Rest der Gruppe gegen viele neue Gegner, Gefahren und natürlich Zombies und Untote behaupten, während die Zuschauer neue Orte erleben dürfen.

Im Mid-Season Finale des ersten Teils von TWD kommt es schließlich zum großen Showdown mit den Reapers: Maggie und Negan haben sich vorgenommen, die neuen Gegenspieler mit den bewährten Methoden der Flüsterer zu bekämpfen, indem sie sich die Häute Toter als Masken überziehen. Gleichzeitig kommt es zu einem dramatischen Führungswechsel innerhalb der Reapers und Daryl bringt sich mit einem Geständnis in tödliche Gefahr.

Zum Auftakt der neuen Folgen stellen die Macher den Fans die wichtige Frage, auf welches Team sie denn setzen würden? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen.