The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgans Sohn wird zum Zombie

Derzeit feiert der erste Teil der finalen 11. Staffel The Walking Dead auf Disney Plus Premiere und überrascht in jeder neuen Folge mit ungeahnten Wendungen: Neue Charaktere, neue Gegenspieler und jede Menge Zombies. In der zuletzt gezeigten Episode „Out of the Ashes“ gibt es darüber hinaus einen überraschenden Cameo-Auftritt zu entdecken, der vielleicht bei dem ein oder anderen Zuschauer nur wenig Beachtung fand. Wir zeigen euch, was es damit auf sich hat.

Jeffrey Dean Morgans Sohn wird zum Mini-Walker

In der 5. Folge „Out of the Ashes“ der 11. Staffel von TWD dürfen Fans ein weiteres Familienmitglied des Negan-Darstellers Jeffrey Dean Morgan begrüßen: Sein elfjähriger Sohn Gus Morgan durfte erstmals in der Zombieserie mitspielen und verkörpert einen Untoten!

Jeffrey Dean Morgans Sohn Gus als Mini-Walker in The Walking Dead. © AMC

Jeffrey Dean Morgan zeigt sich im Anschluss an die gezeigte Folge als stolzer Vater und bedankt sich bei den Serienmachern, dass sie ihm die Möglichkeit gegeben haben, seinen Sohn als Mini-Zombie mitspielen zulassen. Die passende Szene, wie dieser durch das Metalltor schaut, könnt ihr hier noch einmal sehen:

Judith being a badass AND Jeffrey and Hilarie Burton Morgan’s real-life son Gus Morgan as a walker??? All in one sneak peek??? It doesn’t get much cooler than that! What did YOU think? Let us know using #TalkingDead! pic.twitter.com/hdYs7wlok6 — Talking Dead (@AMCTalkingDead) September 18, 2021

Morgans Ehefrau bereits als Negans Lucille dabei

Publikumsliebling Negan wird von Jeffrey Dean Morgan seit Ende der 6. Staffel dargestellt und gehört zu den großen Schurken der Serie. Anfangs noch als Anführer der Savior, sorgte der gefährliche und rücksichtslose Fiesling mit seiner unglaublichen Brutalität für spektakuläre Szenen und verbreitete Angst und Schrecken.

Im Laufe der Zeit vollzog Negan zwar eine Wandlung und gehört inzwischen zum festen Bestandteil der Gruppe. Dennoch bleibt er für die anderen unberechenbar, der mit List und Tücke seine eigenen undurchsichtigen Ziele verfolgt, ungeachtet wer dabei Schaden nimmt.

In einer der letzten Folgen wurde erstmals Negans Origin-Story vor dem Zombie-Ausbruch erzählt, seine Beziehung zu seiner geliebten Ehefrau Lucille und wie aus ihm der Antagonist Negan wurde. Besagte Lucille wurde da von niemand Geringeres als Jeffrey Dean Morgans Ehefrau Hilarie Burton Morgan dargestellt. Mit Gus Morgan durfte nun ein weiteres Mitglied der Familie sein Debüt in der erfolgreichen Zombieserie feiern. Wer weiß, vielleicht war das ja nicht nur eine einmalige Aktion für den Jungen.

