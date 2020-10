Die erfolgreiche Serie Vikings geht demnächst mit der zweiten Hälfte der finalen 6. Staffel zu Ende. Wir werfen einen Blick auf die neuen Folgen und was die Zuschauer und Fans vom Finale der Wikinger-Saga erwarten dürfen.

Vikings auf Amazon Prime Video und Netflix

Im Sommer sorgte Amazon Prime Video für einen regelrechten Schockmoment bei den Fans der Wikinger-Serie, als urplötzlich die aktuelle erste Hälfte der 6. Staffel aus dem Programm des Streaminganbieters genommen wurde. Schließlich steht die neue Staffel exklusiv auf Prime Video zur Verfügung. Inzwischen darf man aufatmen, denn die aktuellen Folgen sind wieder zurück und für alle Prime-Kunden kostenlos abrufbar.

Darüber hinaus hat sich ProSieben Maxx die Rechte der Free-TV-Premiere sichern können und zeigt seit dem 5. Oktober immer montags um 20.15 Uhr die erste Hälfte der 6. Staffel erstmals im deutschen Fernsehen.

Netflix stellt weiterhin die 1. bis 5. Staffel des Serienhits auf seinem Streamingportal zur Verfügung. Wann auch die 6. Staffel folgen wird, steht noch aus.

Vikings bei Amazon Prime: Wann kommt Staffel 6 Teil 2?

Wann kommt das große Finale der Serie? Bislang gibt es noch immer keinen konkreten Starttermin für die 2. Hälfte der 6. Staffel. Jedoch soll sie laut dem Trailer demnächst erscheinen. Ein Start ist somit noch für Ende 2020 angekündigt.

Die früheren Staffel sind jeweils im November bei History Channel an den Start gegangen. Sollte der US-Sender den Zeitpunkt auch für das große Finale anstreben, dann dürften wir Teil 2 der 6. Staffel – unter Vorbehalt – Ende November erwarten. Die Deutschland-Premiere findet wie gewohnt nur wenige Stunden später auf Amazon Prime Video statt.

Ob jedoch die anhaltende Corona-Krise den Serienmachern einen Strich durch die Rechnung machen wird und sich dadurch das große Finale verspäten wird, bleibt abzuwarten.

Wie viele Folgen hat Vikings Staffel 6?

Die 6. Staffel umfasst insgesamt 20 Episoden und wurde wie schon die beiden Vorgängerstaffeln auf zwei Hälften aufgeteilt. Die erste Hälfte ist seit Ende 2019/Anfang 2020 auf Amazon Prime Video zum Streamen abrufbar und wird in diesen Tagen auch erstmals im Fernsehen gezeigt. Die restlichen 10 Folgen erwarten uns in Staffel 6, Teil 2 bzw. Staffel 602.

Vikings: Vorschau auf das große Finale der Serie

Die 6. und letzte Staffel der Wikinger-Serie setzt die historischen Eroberungszüge der Wikinger in England im frühen Mittelalter fort, angeführt von dem Wikingerhäuptling König Ragnar Lodbrok (gespielt von Travis Fimmel) und seinen Söhnen.

In den neuen Folgen steht inzwischen Ragnars Sohn Bjorn (Alexander Ludwig) als Anführer der Wikinger im Zentrum. An seiner Seite spielen weitere wichtige Figuren wie Ragnars Söhne Ivar (Alex Høgh Andersen) und Ubbe (Jordan Patrick Smith) sowie Erik der Rote (Eric Johnson) mit. Im Mittelpunkt stehen König Bjorns Regentschaft über Kattegat, Ivars Abenteuer in Russland und Ubbes Expedition nach Island.

Vikings: Neuer Trailer zur 6. Staffel kündigt ein episches Finale der Serie an

Im Rahmen der digitalen Comic-Con@Home 2020 wurde bereits ein erster Preview-Trailer zur zweiten Hälfte der Staffel gezeigt. Die neuen Szenen werfen einen ersten Blick auf das große Finale der Serie mit Ragnars Söhnen, Ivar und König Bjorn, kurz vor einer gigantischen Schlacht.

Der Ausgang entscheidet über das Schicksal der wichtigen Charaktere, verspricht Serienmacher Michael Hirst:

„Ob sie leben oder sterben, liegt in den Händen der Götter – aber natürlich hatte ich auch etwas damit zu tun. Ich denke, das Ende der Saga ist zutiefst zufriedenstellend, ein ordentliches und bedeutungsvolles Ende. Ich hoffe, unsere Fans werden es genauso sehen. Ich wollte all meinen Figuren gerecht werden und ich hoffe, es ist mir gelungen.“

Besetzung: Wer spielt in Staffel 6 Teil 2 noch mit?

In den neuen Folgen kündigt sich eine epische und gigantische Schlacht an, die ein für alle Mal über das Schicksal der Söhne Ragnars und ihren Gegenspielern entscheiden wird.

In Staffel 6 Teil 2 definitiv (wieder) mit dabei sind:

Alexander Ludwig als Björn

Alex Høgh Andersen als Ivar

Jordan Patrick Smith als Ubbe

Marco Ilsø als Hvitsek

Ragga Ragnars als Gunnhild

Georgia Hirst als Torvi

Lucy Martin als Ingrid

Kristy Dawn Dinsmore als Amma

Danila Kozlovsky als Prinz Oleg

Oran Glynn O’Donovan als junger Prinz Igor

Andrei Claude als Ganbaatar

Ferdia Walsh-Peelo als König Alfred

Wiedersehen mit Ragnar, Lagertha und Floki geplant?

Das große Finale der Wikinger-Serie wirft seine Schatten voraus. Während die kommenden zehn Folgen über das Schicksal von Ragnars Söhnen entscheiden wird, blieb für alle Fans der Serie die brennende Frage: Gibt es noch einmal ein Wiedersehen mit den Helden der ersten Stunde?

Travis Fimmel als Ragnar

Katheryn Winnick als Lagertha

Gustaf Skarsgard als Floki

Zwar sind Ragnar und Lagertha bereits tot und in Valhalla wiedervereint. Jedoch haben die Vikings-Macher die wichtigen Charaktere in den letzten Staffeln und Folgen gerne in Form von Rückblenden oder Träumen zurückgeholt. Es kann also durchaus sein, dass in den finalen Folgen der Serie die drei wichtigen Hauptfiguren noch einmal zu sehen sein werden.

Zudem ist insbesondere das Schicksal von Floki in Island weiterhin noch völlig unklar. Zuletzt war er in einer Höhle in Island, die über ihm zusammenbrach. Gerüchten nach könnte Floki durchaus die Höhle lebendig verlassen haben und kehrt schließlich als Seher zurück. Man darf gespannt sein, was sich die Serienmacher über das Schicksal des Publikumsliebling ausgedacht haben.

Wie geht es nach Vikings weiter?

Fest steht bereits seit geraumer Zeit, dass der Serienhit mit der 6. Staffel zu Ende gehen wird. Jedoch bedeutet das noch lange nicht, dass mit der Wikinger-Saga dann auch Schluss sei!

Netflix hat bereits die Arbeit an einer Fortsetzung begonnen: Die neue Serie trägt den Titel Vikings: Valhalla und ebenso von Serienmacher Michael Hirst stammt.

Vikings: Netflix kündigt neue Wikinger-Serie als Nachfolger zum Serienhit an

Die Handlung setzt rund 100 Jahre nach der ersten Serie ein und folgt einer neuen Generation von Wikingern, die ebenso auf wahren Ereignissen und historischen Figuren basiert. Im Zentrum steht etwa der große Wikinger Leif Erikson, der vielleicht als erster Europäer Nordamerika betreten hat. Die Serie ist für frühestens Ende 2021, besser jedoch Anfang 2022 auf Netflix geplant.