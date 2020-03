Riot Games hat nun endlich den Namen von Project A enthüllt: das Spiel lautet Valorant. Dazu gibt es nun zahlreiche neue Informationen, die ihr nachfolgend einsehen könnt. Allem voran gibt es hier jedoch den ersten Gameplay-Trailer zu „Valorant“, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet:

Valorant: Name und mehr Details enthüllt

Nun kommen jedoch die ersten Fragen auf. Und zwar wollen wir euch zuerst beantworten: was ist eigentlich Valorant? Bei dem Spiel handelt es sich um einen neuen Shooter der League of Legends-Macher. Dieser First-Person-Shooter wird jedoch nicht mit der Welt von LoL verknüpft sein. Es sind also ganz neue Helden und demnach ist es also eine eigenständige Welt – eine neue IP von Riot Games sozusagen.

Inhaltlich beschreiben es die Macher als „Taktik-Shooter mit Superkräften“. Auf dem Papier ist es also ein Mix aus Overwatch und CS:GO.

„Jeder erhält Waffen und ein einzigartiges Set aus Fähigkeiten. Wie besiegst du jemanden mit der Geschwindigkeit des Windes? Verwende deine eigenen Bewegungsfähigkeiten, um sie auszuspielen und zu schlagen.“

So soll es in dem Spiel viele unterschiedliche Möglichkeiten geben, einen Feind zu übertreffen.

Der CEO Nicolo Laurent von Riot Games spricht über den Vergleich zu Overwatch. Er gibt zu verstehen, dass man mit Fähigkeiten nicht tötet im Gegensatz zu Hero-Shootern. Sie würden lediglich taktische Fähigkeiten bieten. So hätte jeder Charakter durchaus eine Handvoll Fähigkeiten und eine ultimative Fähigkeit. Allerdings müssen die Skills vor jeder Runde eingekauft werden, ähnlich wie das Economy-System in „Counter-Strike: Global Offensive“. Zudem hat jeder Zugang zu ähnlichen Waffen.

Valorant-Release: Wann erscheint das Spiel?

Allzu lange müssen wir uns auf den kompetitiven Shooter nicht mehr gedulden. Denn Valorant soll bereits in diesem Sommer erscheinen. Doch noch bevor der Titel im Sommer 2020 erscheint, könnte es eine Beta-Phase geben, die noch viel früher startet. Das Spiel befindet sich also schon recht weit in der Produktion.

Es könnte sich jedoch bei dem Release-Zeitraum auch um einen Zeitpunkt für den Early Access handeln. So könnte das Spiel ab Sommer 2020 erst in eine frühe erste Phase des Spiels eintreten und dann im Laufe der Zeit mit der Community weiterentwickelt werden.