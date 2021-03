Valheim: Gruselige Thomas-Lokomotive nachgebaut – ganz ohne Mods

Kennt ihr die Kinderserie „Thomas, die kleine Lokomotive“? In dieser erlebt eine lebendige Lok mit Gesicht zahlreiche Abenteuer. Kinder finden das gut, Erwachsene vielleicht eher gruselig. Und was würde besser passen, als diese Lokomotive in den Survival-Hit Valheim einzubauen?

Eine Kinder-Lok wird in Valheim zum Horror-Gefährt

„Valheim“-Fan qwe2256789 hat Thomas nachgebaut und benutzte dafür nicht mal Mods. Denn das Spiel bietet alles, was dafür nötig ist. Im Grunde ist Thomas ein Gebäude aus Holz, das die Form einer Eisenbahn besitzt. Die Räder bestehen aus hölzernen Rundschilden und ein Baumstamm stellt den Schlot dar. Das Gesicht ist eine Trophäe. Und zwar die eines Trolls. Erledigt ihr Trolle im Spiel, dann erhaltet ihr deren Köpfe, die ihr als Deko in euren Häusern an die Wände anbringen könnt. Im Fall der Lokomotive hängt der Trollkopf eben vorne dran.

Dadurch sieht das Bauwerk dem originalen Thomas schon recht ähnlich – wenn auch auf eine gruselige Weise. Wäre Thomas, die kleine Lokomotive – oder hier vielmehr Troll-mas, die Grusel-Lokomotive – eine Horrorserie über eine lebendige Eisenbahn die Jagd auf Menschen macht, dann könnte diese Konstruktion die Vorlage dafür sein.

Der Steam-Hit „Valheim“ sorgt für viele kuriose Dinge. Darunter Schleudern, mit denen sich die Fans hoch in die Lüfte schießen oder auch Rampen, um mit dem Schiff über das Wasser zu springen. Selbst PvP-Arenen entstehen in der Community. Darunter Troll-Pits, über denen die Wikinger*innen auf einem Steg kämpfen, bis einer zu den gefräßigen Monstern in die Tiefe fällt.

Mal sehen, was sich die Community von „Valheim“ als Nächstes einfallen lässt. Offenbar lässt das Survivialspiel viele Ideen der Fans zu, die diese natürlich auch umsetzen wollen. Da bekommen wir sicher noch sehr kuriose Dinge zu sehen.