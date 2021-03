Valheim: Meer wird für Spieler zu einem Trampolin

Im Survival-Hit Valheim versuchte ein Spieler mit einer langen Rampe sein Schiff elegant im Meer zu landen. Doch die Physik im Spiel machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

HotGuuuuu postete auf reddit ein Video seines spektakulären Stunts. Er baute eine extrem lange Rampe am Hang eines Berges und platzierte dort ein Langschiff darauf. In dieses setzte er sich und löste die Halterung. Schon sauste das Boot in die Tiefe. Am Ende hob das Schiff ab.

Das Meer in Valheim ist scheinbar ein Trampolin

Doch anstatt elegant auf dem Wasser zu landen, kam es so kurios auf, dass es von der Oberfläche abprallte und wieder in die Luft geschleudert wurde. Dies passierte sogar noch einmal. Das Boot flog lange Zeit durch die Luft, bis es schließlich in einem Baum landete.

Während des Flugs musste der Spieler das Schiff immer wieder reparieren, damit es nicht zerschellte. Am Ende aber blieben Gefährt und Wikinger an Bord heil.

Die Community des Steam-Hits „Valheim“ feiert das Video, fragt sich aber auch, warum das Schiff mehrmals vom Wasser abprallte. Liegt es vielleicht an der Art, wie Boote im Spiel funktionieren? Das Schaukeln auf den Wellen muss irgendwie simuliert werden, was dazu führen könnte, dass eine physikalische Berechnung bei einem harten Aufprall anders reagiert.

Dadurch erweckt das Meer den Anschein, wie eine Art Trampolin zu reagieren. Die Community möchte jetzt auch sehen, wie das Schiff so aufkommt, dass es über das Wasser hüpft. Ähnlich einem Stein, den man über die Wasseroberfläche springen lassen kann. Doch ob das möglich ist?

Die Spieler von „Valheim“ sind jedoch so kreativ und neugierig, dass sie es bestimmt ausprobieren. Das und wohl noch jede Menge weiterer kurioser Experimente. Das Sandbox-Spiel bietet hier auch einfach sehr viele Möglichkeiten, der Fantasie freien Lauf zu lassen.