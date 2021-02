Valheim übertrifft den eigenen Rekord auf Steam

Das neue Indie-Survival-Spiel Valheim, das erst Anfang Februar 2021 in den Early Access auf Steam trat, hat sich in die Top 10 der Steamcharts katapultiert und das mit Anlauf.

Nicht nur konnte sich der Titel bereits über 2 Millionen Mal verkaufen. „Valheim“ schafft es sogar auf die Liste der „Top Records“. Und zwar auf Platz 5.

Was ist die Top-Records-Liste? Auf dieser Steam-Top-Liste via SteamDB sehen wir die Spiele, die einen absoluten Rekord aufgestellt haben und zwar die Games mit der höchsten Anzahl gleichzeitiger Spieler (Peak Players).

© SteamDB

Das heißt im Fall von „Valheim“, dass rund 500.000 Menschen gleichzeitig dieses Spiel gespielt haben und das ist außerordentlich bemerkenswert für ein Indie-Spiel, das so einfach aus dem Nichts kam. Es ist immerhin keine drei Wochen im Early Access zu diesem Zeitpunkt.

Vor „Valheim“ liegt aktuell nur PUBG, CS:GO, DoTA 2 und Cyberpunk 2077. Überholen konnte das Wikinger-Survival-Spiel sogar GTA 5 sowie Life is Strange 2, Terraria oder gar „Among Us“.

Ob Valheim auch „Cyberpunk 2077“ mit einer CP-Anzahl von 830.000 einholen kann, ist noch ungewiss. Es bleibt jedoch spannend und wir dürfen gespannt sein, welche Glanzleistung das Entwicklerstudio Iron Gate Studio noch so alles hinlegt.

Wenn ihr mehr über den Verlauf des Spiels wissen möchtet, solltet ihr euch erst einmal das Update der Entwickler durchlesen. Hier erfahrt ihr, was sie in nächster Zeit so alles planen wie neue Bosse und mehr:

