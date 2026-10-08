Uncharted-Comeback wäre riesig: Nathan-Drake-Darsteller stichelt gegen Sony

Nathan Drake hat sich mit Uncharted 4 aus dem Schatzjägerleben verabschiedet. Sein Darsteller Nolan North hätte allerdings sofort Lust auf eine Rückkehr. Bei einem Auftritt auf der Gamergy in Puerto Rico wurde der Schauspieler gefragt, ob er die Rolle für ein neues Spiel erneut übernehmen würde. Seine Antwort fiel eindeutig aus.

Wie GamesRadar berichtet, wäre North ohne Zögern dabei. Einer möglichen Fortsetzung traut er außerdem zu, eines der größten Spiele überhaupt zu werden. Die Entscheidung darüber sieht er bei Sony und verbindet das mit einem deutlichen Seitenhieb.

Nolan North würde sofort als Nathan Drake zurückkehren

„Es hängt nur davon ab, ob Sony Geld verdienen will.“

Mit dieser Bemerkung unterstreicht North, wie viel Potenzial er weiterhin in Uncharted sieht. Er selbst würde die Rolle jedenfalls wieder übernehmen und halte sich vorsorglich in Form, falls sich die Gelegenheit ergibt.

Dabei geht es für ihn auch um die Menschen hinter den Spielen. Wie VGC berichtet, blickt North auf rund zehn Jahre Zusammenarbeit mit Freunden, Kollegen und einem Entwicklerteam zurück, das er sehr schätzt. Ein Szenario, in dem er eine Rückkehr ablehnen würde, könne er sich nicht vorstellen.

North prägte Nathan Drake in allen vier Hauptspielen und im PS-Vita-Ableger Uncharted: Golden Abyss. Entsprechend eng ist seine Verbindung mit der Figur, die auch durch ihre Sprüche und die Gespräche mit ihren Begleitern zum Gesicht der Reihe geworden ist.

Eine neue Ankündigung würde für große Aufmerksamkeit sorgen

North ist überzeugt, dass bereits die Vorstellung eines weiteren Uncharted für enorme Begeisterung sorgen würde. Seine Hoffnung auf ein Comeback habe er deshalb nie ganz aufgegeben.

Die Frage wäre dabei auch, welche Rolle Nathan Drake in einem neuen Abenteuer übernehmen könnte. Eine Rückkehr des Schauspielers würde nicht automatisch bedeuten, dass Drake wieder genauso wie in den bisherigen Hauptspielen im Mittelpunkt steht. Norths Zusage lässt diese Möglichkeiten offen.

Seine Aussagen bestätigen kein Uncharted 5

Konkrete Neuigkeiten zur Entwicklung hatte North bei dem Panel nicht zu verkünden. Er erklärte ausdrücklich, noch nichts von einem neuen Spiel gehört zu haben.

Der Zeitpunkt ist dabei wichtig: Der Auftritt fand laut GamesRadar bereits Ende August statt, also vor den jüngsten Berichten über ein angeblich neues Uncharted bei Naughty Dog. Seine Aussagen sind deshalb keine Reaktion auf diese Gerüchte.

Für Fans bleibt damit vor allem eine klare Botschaft: Sollte Sony Nathan Drake zurückholen wollen, wäre dessen langjähriger Darsteller bereit. Ob ein weiteres Abenteuer tatsächlich kommt und wie es aussehen könnte, beantwortet Norths Auftritt noch nicht.

Öffnet in einem neuen Tab