Überraschende Abschlussraten – So viele beenden die Battlefield 6-Kampagne

Battlefield 6 hat im Oktober 2025 sein Debüt gefeiert und seitdem zahlreiche Spieler begeistert. Obwohl das Spiel hauptsächlich für seinen Multiplayer-Modus bekannt ist, überrascht die Anzahl der Spieler, die die Kampagne abgeschlossen haben. Trotz der Kritik an der Einzelspielerkampagne, die als schwacher Punkt des Spiels bezeichnet wurde, haben sich viele Spieler durch die Story gekämpft. Auf der PlayStation 5 haben 9,3% der Spieler die Kampagne abgeschlossen, während es auf Steam 9,4% und auf Xbox sogar 10,53% sind.

Die überraschenden Abschlussraten der Kampagne

Wie viele Spieler haben die Kampagne von Battlefield 6 abgeschlossen? Die Zahlen sind beeindruckend, wenn man bedenkt, dass bei Battlefield 1 nur 6,5% der Spieler die Kampagne auf normalem Schwierigkeitsgrad abgeschlossen haben. Im Vergleich dazu sind die Abschlussraten von Battlefield 6 bemerkenswert hoch, besonders auf der Xbox, wo sie zweistellig sind.

Zum Vergleich: Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2022 hat eine Kampagnenabschlussrate von 5,8%. Diese Unterschiede zeigen, dass es trotz der Kritik am Kampagnenmodus von Battlefield 6 ein großes Interesse gibt, die Einzelspieler-Erfahrungen abzuschließen.

Einfluss der Battle Royale Komponente

Wie beeinflusst der Battle Royale Modus die Kampagnenstatistiken? Der kostenlose Battle Royale Modus RedSec, der Teil von Battlefield 6 ist, hätte die Abschlussraten der Kampagne durcheinanderbringen können. Doch entweder hat der Modus nicht viele neue Spieler angezogen, die das Hauptspiel nicht besitzen, oder viele der bestehenden Spieler haben sich entschieden, die Kampagne zu beenden.

Es gibt auch spezielle Belohnungen im Spiel, die an den Abschluss der Kampagne gebunden sind, was einen Anreiz darstellen könnte, die Kampagne zu beenden. Diese Belohnungen könnten ebenfalls zur höheren Abschlussrate beigetragen haben.

Die Zukunft von Battlefield 6

Welche Entwicklungen sind für Battlefield 6 zu erwarten? Mit dem bereits veröffentlichten Season 1 Update, das neue Karten und den Battle Royale Modus eingeführt hat, stellt sich die Frage, welche weiteren Inhalte für das Jahr 2026 geplant sind. EA hat ambitionierte Pläne für die Unterstützung nach der Veröffentlichung, was die Spielerbasis weiter motivieren könnte, sowohl den Multiplayer als auch die Einzelspieler-Kampagne zu erkunden.

Die kontinuierliche Unterstützung durch neue Inhalte wird entscheidend sein, um das Interesse der Spieler aufrechtzuerhalten und die Dynamik des Spiels zu fördern. Es bleibt spannend, wie sich die Abschlussraten der Kampagne entwickeln werden, wenn mehr Spieler Zugang zum Spiel erhalten.

Was denkst du über die Abschlussraten der Kampagne in Battlefield 6? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!