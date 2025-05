Top 10 PS Store Indies-Deals im Mai 2025 – PlayStation-Gaming zum Sparpreis

Die derzeitige „PlayStation Indies“-Aktion im PlayStation Store sorgt im Mai 2025 für Aufsehen und bietet eine Vielzahl von Indie-Titeln zu reduzierten Preisen. Die Vielfalt der Angebote reicht von atmosphärischen Horror-Erlebnissen bis hin zu nostalgischen Abenteuern. Spieler in Deutschland haben bis zum 29. Mai 2025 um 8:59 Uhr CET Zeit, um von diesen Angeboten zu profitieren. Hier sind die zehn besten Deals, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Signalis

Was macht Signalis so besonders? Signalis, inspiriert von Klassikern wie Silent Hill und Resident Evil, bietet ein einzigartiges Survival-Horror-Erlebnis. Die cleveren Rätsel und das intensive Inventarmanagement erinnern an das goldene Zeitalter der PS1, doch die packende Handlung und die tiefgründige Welt setzen neue Maßstäbe.

Der Preis von 13,99 € anstelle von 19,99 € macht es zu einem verlockenden Angebot, insbesondere für Fans von Horror-Spielen.

Fear the Spotlight

Warum solltest du Fear the Spotlight spielen? Dieses Spiel ist ein nostalgischer Rückblick auf die Horror-Ära der PS1, wobei es sich weniger auf Kämpfe und mehr auf das Lösen von Rätseln konzentriert. Die Geschichte um ein junges Mädchen in einer von Geistern heimgesuchten Schule ist fesselnd und bietet genau den richtigen Grad an Spannung.

Mit einem reduzierten Preis von 12,99 € (statt 19,99 €) ist es eine großartige Ergänzung für deine Sammlung.

Alien: Rogue Incursion VR

Was bietet Alien: Rogue Incursion VR? In der Welt von Alien ist VR ein Muss. Die dichte Atmosphäre und die packenden Xenomorph-Begegnungen in diesem Spiel lassen dich die Schrecken der Alien-Saga hautnah erleben. Eine nicht-VR-Version erscheint am 30. September 2025, doch die VR-Erfahrung ist unschlagbar.

Für 19,99 € anstelle von 39,99 € kannst du dich in dieses immersive Erlebnis stürzen.

Telltale’s Batman: Shadows Edition

Was macht diese Batman-Erfahrung einzigartig? Telltale’s narrative Interpretation von Batman bietet eine tiefgründige Geschichte, die sich auf die inneren Konflikte von Bruce Wayne konzentriert. Die zweite Staffel, die den Joker einführt, enthält einige der besten Erzählungen in jedem Batman-Spiel.

Mit einem Rabatt auf 11,99 € (statt 29,99 €) lohnt es sich, diese Perspektive auf den Dunklen Ritter zu erkunden.

The Messenger

Warum ist The Messenger ein Muss? Als Hommage an die klassischen Ninja Gaiden-Spiele bietet The Messenger präzise Plattform-Action und ein überraschendes Mid-Game-Twist, das zusammen mit dem eingängigen Soundtrack lange in Erinnerung bleibt.

Jetzt für nur 3,99 € anstelle von 19,99 €, inklusive der kostenlosen Erweiterung „Picnic Panic“.

Spiritfarer: Farewell Edition

Was macht Spiritfarer so berührend? Dieses Spiel kombiniert das Management eines Schiffs mit tiefgehenden Themen wie Verlust und Abschied. Die Farewell Edition bietet zusätzliche Inhalte, die das Erlebnis erweitern.

Ein Angebot für 4,49 € (statt 29,99 €), das du nicht verpassen solltest.

Oddworld: Stranger’s Wrath HD

Warum ist Oddworld: Stranger’s Wrath HD ein Klassiker? Dieses Spiel kombiniert First-Person-Shooter-Elemente mit einer skurrilen Welt, in der du mit lebender Munition auf Aliens schießt. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, das Genre-Konventionen auf den Kopf stellt.

Für 7,99 € (statt 19,99 €) erhältst du ein Stück Gaming-Geschichte.

Bramble: The Mountain King

Was erwartet dich in Bramble? Basierend auf nordischer Mythologie, bietet dieses Spiel eine düstere, aber faszinierende Reise durch eine Märchenwelt. Die eindrucksvollen Schauplätze und die packende Erzählweise machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Nur 5,99 € anstelle von 29,99 € – ein fantastisches Abenteuer zu einem fantastischen Preis.

Immortality

Was bietet Immortality? Dieses FMV-Spiel fordert dich heraus, das Geheimnis einer verschwundenen Schauspielerin aufzudecken, indem du durch Filmmaterial und Interviews stöberst. Es ist ein spannendes Rätsel für alle, die gerne in Geschichten eintauchen.

Für 8,99 € (oder 6,99 € für PlayStation Plus-Mitglieder) statt 19,99 € kannst du die Rätsel dieser filmischen Erzählung lösen.

Jazzpunk: Director’s Cut

Warum solltest du Jazzpunk spielen? Jazzpunk ist ein wahnwitziges Abenteuer voller bizarrer Aufgaben und skurrilem Humor. Es ist ein Spiel, das man erlebt haben muss, um es zu verstehen, und bietet eine Vielzahl von Minispielen und Gags.

Für nur 3,74 € anstelle von 14,99 € ist es ein Schnäppchen für alle, die nach etwas völlig anderem suchen.

Welche dieser Angebote sind für dich am interessantesten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!