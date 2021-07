Tom Clancy’s XDefiant ist ein neuer Arena-Shooter und wird kostenlos sein

Ubisoft kündigte nun Tom Clancy’s XDefiant an, einen brandneuen Free-To-Play-Shooter, der schnelles, realistisches Gunplay mit einem individualiserbaren Loadout und spezialisierten Fraktionen mischt. Im Kern stehen hierbei die namensgebenden „Defiants“, die in dem First-Person-Game bis an die Zähne bewaffnet gegeneinander antreten.

Neuer kostenloser Ubisoft-Shooter: Tom Clancy’s XDefiant

In dem 6vs6-Arena-Shooter werden vielzählige Charaktere aus dem Universum von Tom Clancy enthalten sein, die zusätzlich personalisierbar sind. Je nach Vorliebe könnt ihr euren Defiant an den eigenen Spielstil anpassen, indem ihr Fraktion, Eigenschaften, Fähigkeiten und Ultras auswählt.

Ubisoft hat hierfür bereits einen ersten Trailer mit Gameplay-Szenen veröffentlicht, in dem ihr euch einen Eindruck von dem kommenden, actionreichen Titel verschaffen könnt:

Welche Fraktionen gibt es? Zum Start wird es 4 Fraktionen geben, später sollen jedoch weitere hinzugefügt werden mitsamt neuer Defiants.

Wolves

Outcasts

Cleaners

Echelon

Ale Fraktionen in„Tom Clancy’s XDefiant“ © Ubisoft

Gunplay im Fokus: Ebenso wird es eine Vielzahl von Primär- und Sekundärwaffen geben, die mit Aufsätzen und Gadgets zusätzlich ausstaffiert werden können. Spieler*innen können hierbei nach jedem neuen Spawn durch die einzelnen Modelle durchtauschen, damit es nicht langweilig wird.

In „Tom Clancy’s XDefiant“ soll sich hierbei durch eine Vielzahl von verschiedenen Maps und Spielmodi wie Vorherrschaft und Eskortieren entsprechend abwechslungsreich anfühlen.

Registrierungen für erste Testphase offen

Wer schon früh dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt für einen Vorabzugang auf der Website registrieren. Denn bislang befindet sich das Spiel noch in einer frühen Phase, in der das Feedback der Spielenden erwünscht ist.

Für welche Plattformen erscheint XDefiant?

PC

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X/S

Wann erscheint Tom Clancy’s XDefiant? Ein endgültiger Releasetermin scheint noch nicht festzustehen, allerdings beginnt eine erste Testphase wohl bereits am 5. August 2021 für PC-Spieler in den USA und Kanada. Wann auch deutsche Spieler*innen loslegen können, ist dagegen noch nicht bekannt.