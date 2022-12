Todd Howard nennt Bethesdas Indiana-Jones-Spiel einen Liebesbrief an Indy

Bethesda Director Todd Howard hat vor kurzem ein interessantes Update zum kommenden Indiana-Jones-Spiel gegeben. Der Titel wurde bereits im letzten Jahr angekündigt und außerhalb der Information, dass das Bethesda-Tochterunternehmen MachineGames die Entwicklung übernimmt, wurden keine weiteren Details veröffentlicht. Nun hat Howard erstmals etwas mehr über das Genre des Titels verraten.

Todd Howard spricht über das kommende Indiana-Jones-Spiel

Todd Howard gab kürzlich in einer Episode des Lex Fridman-Podcasts ein Update zum (hoffentlich in nicht allzu weit entfernter Zukunft erscheinenden) Indiana-Jones-Spiel. Darin kam die Frage auf, ob der Titel eine Action-Adventure-Komponente haben wird, woraufhin Howard antwortete:

„Ich würde einfach sagen, es ist ein Mash-up. Es ist einzigartig, es ist nicht bewusst eine Sache, also macht es eine Menge verschiedener Dinge, die ich und die Leute von MachineGames in einem Spiel machen wollten. Es ist also eine einzigartige Sache.“

In einem anderen Teil des Interviews verriet Howard, dass er ein Fan des ersten Indiana Jones-Films, „Jäger des verlorenen Schatzes“, ist. Er bezeichnete ihn als „den besten Film aller Zeiten“ und sagte, dass die Arbeit an einem Videospiel in diesem Franchise schon immer ein Traum von ihm war.

Weiterhin betonte er, dass MachineGames „perfekt geeignet“ sei, um das kommende Spiel zu entwickeln und lobte das Storytelling und die Art und Weise, wie das Spiel entwickelt wird. Zum Schluss bezeichnete er das Spiel sogar als „eine eindeutige Liebeserklärung an Indiana Jones und alles, was dazugehört“.

Konkrete Informationen über ein Veröffentlichungsdatum oder eine Plattform wurden noch nicht bekannt gegeben. Da Bethesda in 2020 von Microsoft übernommen wurde, könnte es sehr wahrscheinlich sein, dass es sich um ein Xbox-exklusives Spiel handeln wird.

In der Zwischenzeit können sich die Fans am kommenden fünften Film der Reihe erfreuen, der am 29. Juni 2023 zu uns in die Kinos kommt. Dazu wurde auch jüngst der erste Trailer veröffentlicht!