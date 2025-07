Titan enthüllt exklusive Produkte für SDCC 2025 – Diese Highlights erwarten dich!

Titan Entertainment bringt in diesem Jahr eine beeindruckende Auswahl an exklusiven Produkten zur San Diego Comic-Con 2025. Vom 24. bis 27. Juli 2025 können Fans an Stand #5537 (Door C Cityside) eine Vielzahl von exklusiven Artikeln zu beliebten Franchises wie Star Trek, Rocky Horror Show, Hannibal, Doctor Who, Genshin Impact, Junji Ito, Godzilla und Conan entdecken.

Exklusive Produkte von Titan Entertainment

Welche exklusiven Produkte bietet Titan für Star Trek-Fans? Für Star Trek-Fans gibt es mehrere exklusive Artikel. Joey Spiottos neues Buch „Star Trek: Klingon Next Door“ wird in limitierter Auflage erhältlich sein und kommt mit einem exklusiven Acryl-Kühlschrankmagneten. Zudem können Besucher eine frühe Ausgabe von „Star Trek: A Search For Spock“ erwerben, die mit einem limitierten Folienkunst-Print geliefert wird.

Was hat Titan für Rocky Horror Show-Anhänger im Angebot? Für Liebhaber des Rocky Horror Shows gibt es ein spezielles Malbuch „Rocky Horror Show: The Official Coloring Book“, das mit einem kostenlosen T-Shirt kommt. Diese T-Shirts laden dazu ein, sie nach Lust und Laune selbst zu gestalten.

Ein Highlight für Manga- und Horrorfreunde

Welche exklusiven Angebote gibt es für Junji Ito-Fans? Fans von Junji Ito können sich auf das „Junji Ito Collection: A Twisted Coloring Book“ freuen, das mit einem exklusiven Comic-Con-Cover und einem limitierten Emaille-Pin erhältlich ist. Zusätzlich gibt es eine Kollektion von sechs neuen Junji Ito Horror Emaille-Pins, die individuell erworben werden können.

Was bietet Titan für Godzilla-Enthusiasten? Das „The Official Godzilla Cookbook“ wird mit einem limitierten Godzilla Glitter Emaille-Pin angeboten. Dieses Kochbuch enthält über 60 Rezepte, darunter das ikonische Guaczilla, und jedes Exemplar ist vom Autor Kayce Baker signiert.

Essen wie in Teyvat und Hannibal

Was können Genießer von Titan erwarten? Für kulinarische Abenteuer bietet Titan das „Genshin Impact The Official Cookbook“, signiert von Thibaud Villanova, und „Feeding Hannibal: A Connoisseur’s Cookbook“, signiert von Bryan Fuller und Janice Poon. Beide Bücher beinhalten exklusive Rezeptideen und sind nur in limitierter Auflage erhältlich.

Welche besonderen Angebote gibt es für Doctor Who-Fans? Doctor Who-Anhänger können sich auf eine neue TARDIS Anstecknadel-Kollektion freuen, die exklusiv auf der Comic-Con verfügbar ist. Außerdem gibt es mehrere exklusive Doctor Who T-Shirts mit einzigartigen Designs von Kelly Yates.

Exklusive Comics und Sammlereditionen

Welche Comics und Sammlereditionen gibt es bei Titan? Titan hat eine Vielzahl von exklusiven Comic-Ausgaben im Angebot, darunter „Conan The Barbarian #21“, „Conan The Barbarian #22“, „The Savage Sword of Conan #8“, und „Solomon Kane: The Serpent Ring #1“. Jede Ausgabe kommt mit exklusiven Covern, die nur auf der Comic-Con erhältlich sind.

Was erwartet Fans von Rebel Moon und Gun Honey? Für Fans von Rebel Moon gibt es „Rebel Moon: Creatio“, signiert von Zack Snyder, und die Comic-Vorlage „Rebel Moon: Nemesis #1“. Außerdem können Anhänger der Gun Honey-Reihe den Spin-off „Heat Seeker: Exposed“ in verschiedenen exklusiven Cover-Ausführungen erwerben.

Fazit und Ausblick auf SDCC 2025

Die San Diego Comic-Con 2025 verspricht ein Highlight für alle Fans von Titan Entertainment zu werden. Die Vielzahl an exklusiven Produkten, von Büchern über T-Shirts bis hin zu Sammlereditionen, bietet für jeden Geschmack etwas. Wenn du planst, die Comic-Con zu besuchen, solltest du dir die Chance nicht entgehen lassen, einige dieser exklusiven Produkte zu ergattern. Und jetzt bist du gefragt: Welche der exklusiven Artikel interessieren dich am meisten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!