The Witcher: Neuer Clip zu Staffel 3 verspricht ordentlich Action

In weniger als zwei Wochen geht The Witcher auf Netflix endlich in die dritte Runde. Vor wenigen Stunden wurde ein Clip veröffentlicht, der einen beeindruckenden Vorgeschmack auf die Kampfszenen gibt.

Am Wochenende fand in Brasilien das Tudum-Event statt, bei dem es zahlreiche neue Infos und Bilder zu diversen Produktionen gab – darunter selbstverständlich auch „The Witcher“. Als Kirsche auf dem Sahnehäubchen gab es prominenten Besuch.

The Witcher: Ein emotionaler Abschied

Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Joey Batey (Jaskier/Rittersporn) und Geralt-Star Henry Cavill waren zu Gast auf der Bühne. Wie seit einiger Zeit bekannt ist, wird die dritte zugleich Cavills letzte Staffel als Geralt von Riva sein, bevor Liam Hemsworth übernimmt.

Entsprechend emotional wurde es dann auch, als Cavill frenetisch bejubelt wurde und danach das Wort ergriff:

Zu den Fans: „Danke, ich fühle eure Liebe und liebe euch auch. Es ist wundervoll, heute Abend hier sein zu dürfen. Ich werde euch erzählen, wie es für mich war, meine letzte Staffel zu drehen und dabei euch über meine wunderbaren Co-Stars sprechen.“

Zu seinen Kolleg*innen: „Erneut war es eine Freude und auch Ehre, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Ihr bringt einfach eine Nuance und so viele Details zu diesen Figuren […] Was ihr mit euren Charakteren macht, bedarf viel Arbeit, Sorgfalt und Einsatz. Glaubt mir, mit euch zu arbeiten, war für mich das größte Vergnügen. Ich werde euch sehr vermissen.“

Ein spektakulärer Vorgeschmack auf Staffel 3

Dass Henry Cavill einen heroischen Abschied hinlegen wird, versprach Showrunnerin Lauren Hissrich bereits. Die Bilder aus dem jüngst veröffentlichten Clip untermauern diese Aussage nochmals.

Da Ciri von sämtlichen Schergen des Kontinents gejagt wird, flieht sie zusammen mit Geralt und Yennefer auf die Insel Thanedd, wo sich auch die Zauberschule Aretuza befindet.

Das fast 3-minütige Video zeigt, wie Ciri offenbar in einen Hinterhalt gerät. Dank ihres bisherigen Trainings, weiß sie sich natürlich zu verteidigen. Und ist sie nicht allein. Während Yennefer die Angreifer mit ihrer Magie attackiert, legt Geralt in gewohnter Manier los.

Es folgt ein dynamisches und mitreißendes Gefecht, wie es nur unser Lieblingshexer zu inszenieren vermag. Währenddessen – so scheint es – soll Ciri von den Elfen entführt werden. Der spektakuläre Clip endet damit, wie Geralt die Verfolgung aufnimmt.

Damit macht Netflix den Fans einmal mehr den Mund wässrig. Nur gut, dass die ersten 5 Folgen der dritten Season am 29. Juni an den Start gehen. Die letzten 3 Episoden mit Henry Cavill als Hexer folgen dann am 27. Juli 2023.