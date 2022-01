Achtung, Spoiler: Inzwischen konnten ihr und wir die 2. Staffel von The Witcher auf Netflix ansehen. Darin wird natürlich die Geschichte rund um Hexer Geralt von Riva und seiner Ziehtochter Ciri weitergeführt sowie der Boden für eine hoffentlich spannende Season 3 bereitet. In diesem Artikel wollen wir jedoch vor allem einen Blick in die Zukunft wagen und schauen, wie es in der Fortsetzung mit der Fantasy-Serie einmal weitergehen könnte.

The Witcher: Ciris Kräfte könnten alles verändern

In der 2. Staffel liegt bekanntlich ein großer Fokus auf den gewaltigen Kräften, die Ciri gegenwärtig noch nicht kontrollieren kann. Die Wurzel dieser Macht ist ihr Älteren-Blut, das ein riesiges magisches Potential birgt und das Schicksal der Welt für immer verändern könnte. Viele Parteien haben Wind von diesen Kräften bekommen und wollen die Prinzessin in ihre Gewalt bringen, damit sie so ihre eigenen Pläne verwirklichen können.

Dementsprechend dürfte es in Season 3 vor allem um Ciris Schicksal und ihre weitere Entwicklung sowie die nächsten Schachzüge der verschiedenen Gruppierungen gehen, die sie ins Visier genommen haben. Auch eine Vorlage für diese Geschichte könnte bereits gefunden sein, denn Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich verriet den Kollegen von TechRadar, die 3. Staffel könnte auf Die Zeit der Verachtung, dem fünften „The Witcher“-Roman, basieren.

Darin zieht ein großer Konflikt auf, dem sich Geralt von Riva entgegenstellen muss. Zugleich muss er weiterhin Ciri beschützen, auf die es der Feuermagier Rience abgesehen hat. Hissrich erklärte allerdings, diese Pläne könnten sich ändern, weshalb diesbezüglich wohl noch nichts in Stein gemeißelt zu sein scheint. Hauptdarsteller Henry Cavill und Yennefer-Mimin Anya Chalotra führten derweil in einem Netflix Geeked-Video aus, die Beziehung ihrer zwei Charaktere werde auf eine harte Probe gestellt und dass es schwer sein werde, wieder Vertrauen ineinander zu fassen.

In der 3. Staffel von „The Witcher“ dürfte erneut Ciri im Mittelpunkt stehen © Netflix

Darüber hinaus könnte die Rolle der Elfen in Season 3 noch etwas größer ausfallen als zuletzt. Hissrich verriet dem Magazin Polygon, darin würden wir Scoia’tael sehen. Hierbei handelt es sich um eine große Elfenarmee, die im Namen des Reichs Nilfgaard kämpft und die in einem düsteren Handlungsstrang vorkommen solle. Laut der Showrunnerin gehe es dabei darum, sicherzustellen, dass wir Zuschauer die Motive der Elfen nachvollziehen könnten.

Die 3. Staffel von „The Witcher“ verspricht somit interessant zu werden, auch wenn die neuen Episoden der Fantasy-Serie noch keinen Starttermin bei Netflix haben.