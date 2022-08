Zum Unmut der Fans mussten vor Kurzem die Dreharbeiten zu The Witcher Staffel 3 pausiert werden. Wie PlayCentral bereits berichtete, hat sich der Hauptdarsteller Henry Cavill die Zeit damit vertrieben an seinem Gaming-PC zu schrauben.

Aber was hatte es mit der Drehpause auf sich und wie geht es mit der Serie weiter?

Drehpause bei The Witcher wegen COVID – Wie geht’s weiter?

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der beliebten Netflix-Adaption zu „The Witcher“ waren bis vor ein paar Wochen in vollem Gange. Bis erzwungenermaßen eine Pause eingelegt werden musste.

Netflix habe bestätigt, dass der Drehstop mit einem positiven Fall von COVID-19 zu tun habe, detaillierte Infos dazu gab es aber nicht.

Laut einem Bericht vom Hollywood Reporter soll Henry Cavill selbst erkrankt sein. Falls das stimmt, können wir fast davon ausgehen, dass der Schauspieler mit einem eher milden Verlauf gesegnet war – Wie wäre er sonst auf die Idee gekommen, während der Drehpause seinem Gaming-PC aufzurüsten?

© Netflix

Berichten von Redanian Intelligence zufolge soll die Drehpause nun aber vorüber sein. Mehrere Mitglieder des Casts haben dazu Andeutungen auf Social Media verbreitet.

Darunter allerdings nicht Henry Cavill. Es ist also noch unklar, ob zur Zeit nicht vielleicht nur Szenen gedreht werden, die ohne Geralt von Riva auskommen.

Denn, wie der Streamingdienst Netflix verlauten ließ:

„Wir werden den Betrieb wieder aufnehmen, sobald es sicher möglich ist.“

Geplant sei jetzt wohl erstmal der Dreh des Thanedd Balls unter der Regie von Loni Peristere. Das bestätige sich auch in der Auswahl an Schauspielern, welche sich vom Set wieder zu Wort gemeldet haben.

In diesem Part gebe es noch jede Menge Szenen ohne Geralt zu drehen, es stelle also kein großes Problem dar, wenn Cavill in seiner Rolle als Geralt von Riva noch eine Weile ausfallen würde.

Sobald es neue gesicherte Infos zum Dreh der dritten Staffel von „The Witcher“ gibt, wird PlayCentral natürlich darüber berichten.