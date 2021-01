The Medium – So groß ist das Spiel, Speichergröße bekannt!

Der neue Horrorschocker von Bloober Team steht in den Startlöchern. Jüngst wurde beantwortet, welche Systemanforderungen das Spiel The Medium mit sich bringt auf dem PC. Parallel wissen wir nun ebenfalls, wie groß das Spiel ist.

The Medium jetzt im Microsoft-Store vorbestellen

The Medium-Größe: So viel Speicherplatz benötigt ihr!

Wie groß ist The Medium? Falls ihr über einen Kauf nachdenkt und nicht wisst, wie viel Speicherplatz ihr auf der Festplatte freiräumen müsst, solltet ihr Folgendes beachten. „The Medium“ wird ungefähr 50 Gigabyte in Anspruch nehmen auf dem PC am Tag der Veröffentlichung.

Empfohlen wird für minimalen und moderaten Systemeinstellungen, also den Low Preset oder Medium Preset, eine SSD. Auf höheren Einstellungen wie dem High Preset reicht eine HDD völlig aus. Doch wenn ihr auf Raytracing zurückgreifen möchtet, solltet ihr wiederum eine SSD verbaut haben, gibt Bloober Team zu verstehen.

Das Spiel ist zudem für die Xbox Series X/S optimiert. Die Festplattengröße beläuft sich hier lediglich auf 27,7 Gigabyte. Beachtet, dass das Spiel nur für die Next-Gen-Xbox veröffentlicht wird.

Mehr zum Spiel wie der dualen Weltenmechanik und weiteren Gameplay-Elementen erfahrt ihr hier unter diesem Beitrag:

The Medium erinnert im 14-minütigen Gameplay-Trailer stark an Silent Hill

Bedenkt, dass ihr das Game alternativ auf der Xbox Series S oder Xbox Series X spielen könnt, wenn es am 28. Januar 2021 erscheint. Der Release erfolgt bereits in Kürze.