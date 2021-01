The Medium-Systemanforderungen sind schon Psycho-Horror

Das heiß erwartete Horrorspiel The Medium feiert am 28. Januar 2020 den Release. Es entführt uns in der Haut des Mediums Marianne in ein verlassenes Hotel-Resort, wo wir dem einen oder anderen Mysterium auf den Grund gehen müssen.

The Medium – Systemanvoraussetzungen deuten auf stärkere PCs

Aber wie schaut es mit den Systemvoraussetzungen auf dem PC aus? Schafft meine Rechenmaschine „The Medium“ überhaupt? Die Entwickler haben nun ein Update mit den offiziellen Systemanforderungen geteilt und wie zu erwarten benötigt ihr ordentlich Dampf unter der Haube, um das Spiel zum Laufen zu bringen.

Das war schließlich zu erwarten, immerhin werden in der dualen Weltenmechanik zwei Welten und somit zwei Spielumgebungen parallel berechnet. Bloober Team hat bereits in der Vergangenheit bestätigt, dass dies ohne der Next-Gen-Technik auf den alten Konsolen in ihrem Fall gar nicht möglich gewesen wäre. Doch jetzt können sie ihre Vision adäquat umsetzen.

Die minimalen, empfohlenen und höheren Anforderungen seht ihr hier, sowie die Ultra-Einstellung und das jeweilige Pendant mit Raytracing. RT HIGH entspricht übrigens der Ultra-Einstellung ohne Raytracing.

Auffällig ist, dass selbst für 30 FPS bei 1080p eine Nvidia GeForce GTX 1060 nötig ist oder eine gleichwertige AMD R9 390X. Mit einer schlechteren Grafikkarte braucht ihr das Horrorspiel also gar nicht erst ausprobieren. Für den einen oder anderen sind die Anforderungen also schon jetzt ein wahrer Psycho-Horror.

Für die Ultra-Einstellung hingegen seid ihr mit einer GeForce RTX 2080 (8GB), der GeForce RTX 3060 TI oder AMD RX 6800 (16 GB) gut bedient.

Um halbwegs vernünftig mit Raytracing zu spielen, wäre eine RTX 3060 TI, RTX 2080 (8GB) oder eine AMD RX 6800 (16GB) ratsam.

Im besten Fall, also für die allerbeste Grafikoption, verfügt ihr über eine RTX 3080 oder eine AMD RX 6800 XT (16 GB), um auch wirklich das volle Potenzial aus dem Spiel zu kitzeln.

Bedenkt, dass ihr das Game alternativ auf der Xbox Series S oder Xbox Series X spielen könnt, wenn es am 28. Januar 2021 erscheint.