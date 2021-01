The Medium: Die durchmischten Wertungen zum Spiel in der Übersicht

Inzwischen sind die ersten Reviews und Wertungen zu The Medium erschienen, dem neuen Psycho-Horrorabenteuer von Entwickler Bloober Team. Immerhin erscheint das Spiel am heutigen 28. Januar für PC und Xbox Series X/S, sogar als sofortiger Bestandteil des Xbox Games Pass.

Wertungsübersicht von The Medium

Die Meinungen schwanken stark: Von Lobeshymnen über allgemeine Zufriedenheit bis hin zu starker Ernüchterung scheint alles dabei zu sein.

Auf der Plusseite werden zumeist die tiefgreifende Story und die Erzählweise des Spiels genannt. Auch die merkliche Ambition und die Umsetzung des psychologischen Horrors werden häufig lobend erwähnt

Als Negativpunkte genannt werden dagegen das Gameplay, das auf einige nicht voll ausgereift wirkt, die tendenziell zu einfachen Rätsel und das verschenkte Potenzial, das laut mancher Tester nicht voll ausgeschöpft wurde.

Gemessen am Metascore bewegt sich „The Medium“ für die PC-Version deshalb aktuell bei einem Score von 76. Die Xbox Series X-Version hat es dagegen nur auf 73 Punkte gebracht.

PlayCentral : 4/5

: 4/5 Gamespot: 9/10

IGN: 8/10

VG24/4: 3/5

The Gamer: 5/5

GamingBolt: 7/10

GameRant: 4/5

GamePro: 83/100

Screen Rant: 3,5/5

Comicbook.com: 3/5

VGC: 3/5

The Guardian: 2/5

Unseren Test zum Spiel könnt ihr hier finden oder euch direkt selbst von „The Medium“ überzeugen, indem ihr den Titel im Game Pass zockt oder euch solo für den PC oder eure Xbox Series X/S besorgt:

Worum geht es in The Medium?

In dem Dual-Reality-Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Marianne, der es möglich ist sowohl in unserer materiellen Realität zu existieren als auch in einer spirituellen Geistwelt. Beide Dimensionen werden im Spiel durch einen Split-Screen ermöglicht, in dem Mariannes Geschichte und ihre Suche nach der Wahrheit auf beiden Seiten zeitgleich erlebt wird.