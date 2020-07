In einem Interview mit Xbox hat das Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch) jetzt bestätigt, dass ihr neues Horrorspiel The Medium nicht mehr für die aktuelle Konsolen-Generation erscheint. Der Titel soll komplett für die Xbox Series X optimiert werden.

Im Q&A mit Xbox spricht Jacek Zieba von Bloober Team über die Optimierungen, die vorgenommen wurden, um den Titel „Optimized for Xbox Series X“ zu bekommen. Er erklärt:

„Dank der neuen Hardware-Generation können wir unsere Vision mit The Medium vollständig umsetzen. Natürlich könnte man bei jeder Spielidee den Umfang ändern. Aber in unserem Fall hieße das, unsere Spielefeatures im Kern zu verändern.“

So sei es dank der neuen Technik möglich, die Vision vollends in die Tat umzusetzen. Und dies beziehe sich laut Zieba nicht nur auf die visuellen Grafikelemente, auch und insbesondere einzelne Gameplay-Aspekte seien davon betroffen. Die Next-Gen ermögliche die Umsetzung ganz neuer Gameplay-Features.

Er lobt unter anderem die neuen SSD-Festplatten und schnellen Ladezeiten. Dadurch sei eine atmosphärischere Cinematic-Erfahrung möglich, da kein Bruch der Immersion stattfinde.

The Medium mit 4K-Auflösung und DirectX Raytracing

Davon ab gibt er zu verstehen, warum das Bloober Team das Spiel mit 4K-Auflösung und DirectX Raytracing programmiert. Die 4K-Auflösung soll helfen, den Art-Style und die Umgebung der echten und spirituellen Welt bestmöglich zu transportieren. Raytracing soll sich wiederum auf die grundlegende Atmosphäre des Spiels auswirken und ihr einen besonderen Schliff verleihen.

In diesem Kontext verrät der Entwickler, dass The Medium nur ein „Next-Gen-Spiel“ wird, im Gegensatz zu vielen anderen Spiele-Releases, die eher auf einen Cross-Gen-Release bauen. Es gebe keine Pläne für die Portierung auf aktuelle Konsolen.

Release-Zeitraum, Plattformen und Story

Wann erfolgt der Release? The Medium erscheint im Winter 2020 für die Xbox Series X und den PC. Es gilt zu beachten, dass das Game erscheint nicht für die PS4 erscheint, ein Release für die PS5 ist ebenfalls nicht noch nicht bestätigt. Es könnte sein, dass das Spiel erst zu einem späteren Zeitpunkt für die PS5 erscheint.

Worum geht es in The Medium? Das Spiel wird euch inhaltlich in die Haut eines Mediums stecken, das ähnlich wie die Hauptfiguren in Silent Hill zwischen zwei Welten wechselt. Die Story sieht vor, dass die Hauptfigur von Visionen geplagt wird und deshalb Ermittlungen in einem Hotel-Ressort startet, um dem anhaltenden Problem auf den Grund zu gehen.

The Medium – Silent Hill-Komponist Akira Yamaoka arbeitet mit Layers of Fear-Macher

Wissenswert: Überraschenderweise ist die „Silent Hill“-Legende Akira Yamaoka mit an Bord und sorgt neben Arkadiusz Reikowski für die musikalische Untermalung. So wird also nicht nur die Grundidee an Silent Hill erinnern, sondern auch die auditive Kulisse.