The Medium erinnert im 14-minütigen Gameplay-Trailer stark an Silent Hill

Horrorfans warten schon ganz gespannt auf den Release von The Medium, den neusten Horrorschocker von Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch).

In der Haut von Marianne werden wir in mehreren Welten gleichzeitig in der Geschichte voranschreiten, auf metaphysische Ungetüme wie The Maw stoßen und die dunkelsten Stunden eines Mediums durchleben, das übersinnliche Fähigkeiten besitzt.

Schon seit der Ankündigung ist klar, dass es hier geistige Anleihen von Silent Hill gibt, während das Spiel zudem von der polnischen Kultur beeinflusst wird. So ist unter anderem die duale Weltenmechanik im Kern eine ähnliche wie die in Silent Hill. Doch Bloober Team verbaut den besonderen Splitscreen-Twist, um das Ganze neuartig zu verpacken.

Die duale Weltenmechanik in The Medium © Bloober Team

Zudem ist die Beteiligung von „Silent Hill“-Legende Akira Yamaoka ein Versprechen, das jeden Fan des Psycho-Horror-Franchise aufhorchen lässt. Nicht nur visuell werden wir es mit Psycho-Horror zu tun bekommen, der unter die Haut geht, auch auditiv werden wir in ähnliche Schwingungen versetzt wie zu den besten Zeiten des Genre-Urvaters.

Dass es sich im Herzen also um einen geistigen Nachfolger zum „Silent Hill“-Franchise handeln könnte, ist demnach scheinbar nicht ganz ungewollt. Und dennoch bleibt es abzuwarten, was „The Medium“ am Ende bietet und ob es überzeugt.

Neues Gameplay-Video zu The Medium

Wir dürfen allerdings schon jetzt in rund 14 Minuten einen tiefergehenden Blick ins Spiel werfen. Die Entwickler haben ein umfangreiches Gameplay-Video geteilt:

Das Spiel wird zu weiten Teilen in einem verlassenen Hotel-Resort stattfinden. Die Gameplay-Präsentation zeigt einen Ausschnitt aus dem besagten Hotel. Wir werden also einfach ins Geschehen geworfen.

Insbesondere die Splitscreen-Weltenmechanik fällt auf, die ab der 3. Minute in Szene gesetzt wird. Marianne befindet sich dann zeitgleich in der normalen und in Geisterwelt (Spirit World). Sie erlebt also beides gleichzeitig, genauso wie wir als Spieler.

Aus spielerischer Sicht springt Bloober Team hier aus der First-Person-Ansicht zur Third-Person-Perspektive. Das unterstreicht einmal mehr den klassischen Survival-Horror-Flare á la Resident Evil.

Was haltet ihr von dem Ersteindruck? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare. Seid ihr im Hype-Modus und könnt das Horrorspiel kaum noch erwarten? Dann lasst es uns wissen!

Wann erscheint The Medium? Das Spiel wurde verschoben und erscheint jetzt am 28. Januar 2021 für den PC und die Xbox Series X/S. Es wird ein Teil des Xbox Game Pass sein.