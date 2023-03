The Mandalorian Staffel 3, Episode 2: Das Ende erklärt

The Mandalorian lässt es direkt zu Beginn ordentlich krachen: Die zweite Folge der dritten Staffel enthüllt ein sagenumwobenes Wesen, das alles verändern könnte. Der Mandalorianer Din Djarin ist endlich auf Mandalore angekommen, dem Heimatplaneten von Bo-Katan Kryze.

Darum geht’s in Folge 2 Staffel 3 von The Mandalorian

Din Djarin will nach Mandalore: Nach wie vor hält der Mandalorianer an den strikten Glaubensvorschriften seines Kultes fest. Er reist auf den eigentlich zerstörten Planeten Mandalore, um dort im heiligen Wasser der Minen zu baden.

Wieso das denn? Wie wir alle wissen, hat der Mandalorianer seinen Helm abgenommen, was ein absolutes No-Go in seinem religiösen Fundamentalismus ist. Um sich davon wieder rein zu waschen, muss er sich quasi selbst Taufen. So will es der Kult, das ist der Weg und so.

Das passiert am Ende: Ganz zum Schluss der Folge schafft Mando es tatsächlich in besagte Gewässer. Als er dort untertaucht, wird er allerdings in die Tiefe gerissen. Bei der Rettung Din Djarins sieht Bo-Katan Kryze dann ein riesiges, gehörntes Wesen unter Wasser.

Das Mandalorian-Ende erklärt: Der Mythosaurier lebt unter Wasser!

Mythosaurier sind nicht ausgestorben: Ganz offensichtlich lebt auf dem Planeten Mandalore noch mindestens ein legendärer Mythosaurier. Die lassen sich an den beiden Hörnern oder Zähnen erkennen, die überall in der Serie auch als Symbol auftauchen. Mehr darüber, was Mythosaurier sind, lest ihr in diesem PlayCentral-Beitrag.

Eigentlich galten sie als ausgestorben. Außerdem wird diesen Viechern nachgesagt, dass ihre Rückkehr den Beginn einer neuen Ära von Mandalore symbolisieren. Die Mandalorianer sollen einst sogar auf den riesigen Drachen geritten sein.

Unter Wasser überlebt: Bisher hieß es in der Regel, Mythosaurier seien an Land lebende Kreaturen. Nun scheint es aber offensichtlich, dass sie auch unter Wasser ganz gut zurecht kommen. Diese Änderung passt natürlich ganz hervorragend zum heiligen Gewässer tief unter dem eigentlich zerstörten Planeten.

Was bedeutet das? Womöglich sehen wir in der dritten Staffel von „The Mandalorian“ die Rückkehr der Mandalorianer und ein Comeback des ganzen Planeten. Eventuell gelingt es Din Djarin oder Bo-Katan Kryze sogar, auf dem Mythosaurier zu reiten und zum Mand’alor, dem Herrscher aller mandalorianischen Klans zu werden.

Was glaubt ihr, wie es weitergeht? Werden Mando und Bo-Katan zusammen arbeiten oder gegeneinander kämpfen? Wer reitet auf dem Mythosaurier?