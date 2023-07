Zelda: Tears of the Kingdom könnte mit DLC die Fans beschwichtigen

Die Himmelsinseln in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erweitern Hyrule um eine neue Ebene in den Wolken. Im Vorfeld gab es zahlreiche Trailer, die eine abwechslungsreiche Welt im Himmel versprachen.

Doch Fans sind mit dem aktuellen Zustand der Himmelsinseln nicht zufrieden und würden sich etwas mehr Abwechslung wünschen. Ein DLC könnte dabei womöglich helfen.

Zelda Tears of the Kingdom: DLC soll Himmelsinseln erweitern

Was für Kritik gibt es? Die Spieler*innen hätten sich aufgrund der Trailer mehr von den Himmelsinseln versprochen. Sie finden, dass es zu wenig im Wolkenreich zu tun gibt. Die Inseln sind zwar schöne Plätze, doch die meiste Zeit verbringt Link auf dem Boden oder im Untergrund.

Im Trailer könnt ihr noch einmal die Himmelsinseln sehen:

Durch das Video hätten sich Spieler*innen mehr von den Inseln versprochen. Sie rätselten, welche unterschiedlichen Gegner, Verbündete und Aufgaben es dort wohl geben könnte. Ausgenommen davon sind natürlich die Tempel, die in der Luft schweben.

Was könnte die Lösung sein? Schon für The Legend of Zelda: Breath of the Wild gab es einen DLC, der die Geschichte rund um die Recken erweitert hat. Eine ähnliche Erweiterung könnte es für „Tears of the Kingdom“ geben.

So könnte das Wolkenreich mit zusätzlichen Inseln und Bewohner*innen erweitert werden, die neue Quests für uns in petto haben. Zudem könnte es neue Schreine und Rätsel geben, die im Himmel auf uns warten.

© Nintendo

Eine weitere Möglichkeit wäre es, dass Charaktere aus The Legend of Zelda: Skyward Sword auftauchen könnten. Auch hier verschlug es Link in ein Reich über den Wolken. Zusätzlich könnte es neue Möglichkeiten geben, sich in der Luft fortzubewegen.

Bislang hat Nintendo allerdings noch nicht bestätigt, dass eine Erweiterung für TotK geplant ist. Sollte das Unternehmen hierzu Pläne enthüllen, erfahrt ihr davon auf PlayCentral.

Doch dank des DLCs für BotW bleibt die Hoffnung bestehen, dass in Zukunft zumindest eine Erweiterung nachgereicht werden könnte.