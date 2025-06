The Last of Us Staffel 3 – Abby übernimmt die Hauptrolle von Ellie

Die Hit-Serie The Last of Us von HBO wird offiziell mit einer dritten Staffel fortgesetzt, die sich auf die komplexe Erzählung von The Last of Us Part II konzentrieren wird. Neil Druckmann, Mitbegründer der Serie, bestätigte, dass Abby Anderson, gespielt von Kaitlyn Dever, die Hauptfigur der kommenden Staffel sein wird. Diese Entscheidung, die auf einem kürzlichen Emmys-Event bekannt gegeben wurde, wird wahrscheinlich viele Fans erfreuen, insbesondere diejenigen, die mit der Darstellung von Ellie durch Bella Ramsey unzufrieden waren. Während der zweiten Staffel äußerten einige Zuschauer Kritik an Ramseys Darstellung, während Devers Debüt als Abby gelobt wurde.

Entscheidungen hinter den Kulissen

Wie kam es zu der Entscheidung, Abby in den Vordergrund zu stellen? Druckmann erklärte bei dem Event, dass die kreativen Entscheidungen der Serie darauf abzielen, den Anforderungen der Geschichte gerecht zu werden. Er zeigte sich überrascht, dass HBO ihnen die Freiheit gewährte, die Serie strukturell so anzupassen, wie es nötig war. „Ich konnte nicht glauben, dass sie uns die Serie so strukturieren ließen“, sagte er.

Co-Schöpfer Craig Mazin sprach ebenfalls über die Bereitschaft der Serie, schwierige narrative Entscheidungen zu treffen. Besonders der frühe Tod von Joel Miller in der zweiten Staffel, der Platz für die verwobenen Erzählungen von Ellie und Abby schafft, sei ein zentraler Punkt. „Für mich ist das keine Show über Rache, sondern über Trauer“, erklärte Mazin. „Wie sollen wir trauern, wenn niemand, den wir wirklich lieben, stirbt?“

Abbys Reise in Staffel 3

Was können wir von Abbys Perspektive erwarten? Die Bestätigung, dass Staffel 3 Abbys Perspektive einnehmen wird, folgt direkt der narrativen Struktur des Videospiels The Last of Us Part II. Diese Staffel wird sich auf Abbys Hintergrundgeschichte, ihre Motivationen und ihre Erfahrungen in Seattle konzentrieren, parallel zu Ellies Rachefeldzug. Staffel 2 endete mit Ellies Konfrontation im Theater, und Staffel 3 wird Abbys Erlebnisse während dieser Zeit zeigen.

Die Entscheidung, sich auf Abby zu konzentrieren, könnte auch den Weg für eine vierte Staffel ebnen, um die späteren Teile der Geschichte zu erzählen, einschließlich der Zusammenführung der Wege von Ellie und Abby. Die Showrunner haben zudem Interesse bekundet, die Konflikte zwischen der Washington Liberation Front und den Seraphiten weiter zu erforschen.

Erweiterung der Serienwelt

Welche neuen Elemente werden in Staffel 3 eingeführt? Neil Druckmann bestätigte, dass die Zuschauer in Staffel 3 mehr über den Krieg zwischen der WLF und den Seraphiten erfahren werden. Diese Erweiterung der Serienwelt könnte die Motivation der Charaktere deutlicher machen und zusätzliche Spannung einbringen.

Craig Mazin fügte hinzu, dass die Serie weiterhin versuchen wird, die Gefahren und Emotionen der Charaktere authentisch darzustellen, ohne auf „Plot-Armor“ zurückzugreifen. Dies bedeutet, dass wichtige Charaktere sterben können, um die Geschichte glaubwürdig und emotional fesselnd zu halten.

The Last of Us Staffel 2 ist derzeit auf HBO Max verfügbar, während Staffel 3 in Entwicklung ist. Was erhoffst du dir am meisten von Abbys Perspektive in der dritten Staffel von The Last of Us? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!