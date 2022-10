The Last of Us gibt es nicht nur als Videospiele, bald erscheint auch eine HBO-Serie. Die Schauspielerin Bella Ramsey (Ellie) hat die Vorlage allerdings nie gespielt. Das liegt nicht an ihr, sondern vor allem daran, dass sie dazu ermuntert wurde, es dabei zu belassen.

The Last of Us nie gespielt: Bella Ramsey sollte nicht

Darum geht’s: Bella Ramsey spielt in der The Last of Us-Serie von HBO die Rolle der Ellie. Als sie sich dafür beim Vorsprechen beworben hatte, wurde sie offenbar gefragt, ob sie die Spiele kenne. Sie habe verneint und ihr sei geraten worden, das auch so zu lassen.

Allerdings erklärt Bella Ramsey, sie habe The Last of Us zwar nie selbst gespielt, aber dafür zumindest schon einmal etwas vom Spiel online gesehen. Wie viel und ob es sich dabei um „The Last of Us“, das Remaster, das Remake „The Last of Us: Part 1“ oder die Fortsetzung The Last of Us: Part 2 gehandelt hat, wurde nicht verraten.

Sie habe sich das Gameplay angesehen, um einen Eindruck vom Spiel zu bekommen. Sie sei sehr aufgeregt und gespannt darauf, wenn die Serie zu „The Last of Us“ erscheint. Es war ein großer und wichtiger Teil ihres Lebens – immerhin lebe sie erst 19 Jahre und habe ein Jahr davon mit den Dreharbeiten zur HBO-Serie zugebracht.

Ähnlich wie Pedro Pascal: Der Joel-Schauspieler Pedro Pascal hat es ganz ähnlich gehalten. Er habe selbst ebenfalls nie die The Last of Us-Spiele gezockt, wie er in einem Interview erklärte. Aber er hat wohl auch zumindest einen Teil des Gameplays gesehen: Er konnte seinem Neffen beim Spielen zuschauen.

Im Zuge dessen kam es zu dem amüsanten Austausch online, in dem Bella Ramsey über die mangelhaften Gamer-Skills ihres Kollegen gelästert hat. Sie wurde darum gebeten, ihn dazu zu bringen, die Spiele durchzuspielen, aber das sei wegen seiner Fähigkeiten leider unmöglich.

Alle Infos zum Start, dem Cast, der Handlung und dem ganzen Rest rund um die HBO-Serie „The Last of Us“ findet ihr in diesem PlayCentral-Artikel.

Wie seht ihr das: Sollten Schauspieler*innen zwingend die Vorlage gespielt haben, wenn sie an Videospiel-Verfilmungen mitwirken? Oder glaubt ihr auch, dass das dem Ganzen eher schaden könnte?