The Last of Us Part 1 vorbestellen: Preorder-Guide der verschiedenen Editionen

Im Rahmen des Summer Game Fest 2022 wurde bekannt gegeben, dass The Last of Us als Remake für PS5 und PC erscheint. Als Releasetermin haben die Verantwortlichen den 2. September genannt. Demnach könnt ihr noch in 2022 mit Ellie und Joel losziehen. Neben dem Hauptspiel umfasst das Remake außerdem den Story-DLC Left Behind.

Möchtet ihr den Titel in jedem Fall zocken, dann habt ihr die Möglichkeit „The Last of Us Part 1“ bereits jetzt im Onlineshop von Amazon, Otto oder im offiziellen PlayStation Store vorzubestellen.

Diese beiden Editionen werden angeboten

„The Last of Us Part 1“ kann ab sofort für PS5 in zwei Versionen vorbestellt werden: Standard Edition und Digital Deluxe Edition.

Die Standard Edition könnt ihr für 79,99 Euro hier vorbestellen.

Die Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro enthält einen vorzeitigen Zugriff auf folgende Ingame-Objekte:

“Erhöhte Fertigungsgeschwindigkeit”-Fähigkeit

“Erhöhte Heilungsgeschwindigkeit”-Fähigkeit

9-mm-Nachladegeschwindigkeitssteigerung-Verbesserung

Gewehrclip-Kapazitätssteigerung-Verbesserung

Sprengpfeile-Gameplay-Modifikator

Dunkelblau-Filter

Schnelllauf-Modus

Sechs Waffen-Skins: “Schwarzgold”-Skin (9-mm-Pistole), “Silberfiligran”-Skin (9-mm-Pistole), Gummi-Skin (Taktische Schrotflinte), “Geformte Eiche”-Skin (Schrotflinte), Polarweiß-Bogenskin, Karbonschwarz-Bogenskin

Wenn ihr eine Version von „The Last of Us Part I“ für PS5 vorbestellt, erhaltet ihr folgende Ingame-Objekte:

Bonus-Zusätze, um eure Fähigkeiten aufzuwerten

Zusätzliche Waffenteile, um euer Arsenal aufzuwerten

© SIE/Naughty Dog

Gibt es eine Collector’s Edition von The Mast of Us Part 1?

Eine Collector’s Edition von „The Last of Us Part 1“ wurde bislang nur in Form der physischen Firefly Edition für die USA angekündigt. Darin enthalten ist neben sämtlichen Inhalten der Digital Deluxe Edition außerdem ein Steelbook. Fans bekommen als Sahnehäubchen vier Ausgaben des Comics The Last of Us: American Dreams. Ob die Firefly Editionen auch im deutschen PlayStation Store vorbestellbar sein wird, ist bislang nicht bekannt. Die Chancen sind aber eher gering, da die Edition scheinbar auch in den USA komplett ausverkauft ist.

© SIE/Naughty Dog