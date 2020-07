The Haunting of Hill House-Nachfolger Bly Manor erscheint noch 2020

Durch die weltweite Corona-Pandemie haben sich zahlreiche Serien- und Filmstarts teilweise stark verschoben. Eingestellte Dreharbeiten und veränderte Produktionsbedingungen zwangen viele Unternehmen, darunter auch Netflix zum Stillstand.

Einige Titel sind davon allerdings nicht betroffen. Darunter: The Haunting of Bly Manor. Die Fortsetzung von „The Haunting of Hill House“ (Spuk in Hill House) soll noch in diesem Jahr erscheinen.

The Haunting of Bly Manor: Release von Staffel 2 noch 2020

Die erfolgreiche 1. Staffel von „The Haunting of Hill House“ thematisierte die dramatische Familiengeschichte der Crains, die in einem alten, verfluchten Haus ihren Anfang nahm. Mit heftiger Gruselstimmung und packender Story scharrte Hill House schnell zahlreiche Fans um sich.

Um so sehnsüchtiger wird nun die Nachfolgestaffel erwartet, die den Namen „The Haunting of Bly Manor“ trägt. Und nun gibt es auch noch gute Nachrichten von Schöpfer Mike Flanagan. Denn wie der Regisseur und Drehbuchautor bekannt gibt, konnten sie die Produktion noch vor Corona weitestgehend abschließen. Im Podcast von ReelBlend sagt er zum Release:

„Er ist definitiv später in diesem Jahr. Er wird nicht ins Jahr 2021 verhoben oder so. Alles liegt im Zeitplan. “

Worum geht es in The Haunting of Bly Manor? Während die erste Season noch auf dem gleichnamigen Roman von Shirley Jackson basiert, interpretiert Bly Manor das Buch „The Turn of the Screw“ von Henry James neu. Damit bildet die 2. Staffel zwar keine direkte Fortsetzung von Hill House, einige Schauspieler der ersten Season kehren jedoch in die Serie zurück. Darunter Nell-Darstellerin Victoria Pedretti und ihr Serienbruder Luke, verkörpert von Oliver Jackson-Cohen.

In „The Turn of the Screw“ geht es erneut um ein Haus, diesmal mit dem Namen Bly Manor. Hier lebt eine Frau, die sich um zwei Kinder in einem ländlichen Anwesen kümmert, in dem es nun ebenfalls zu spuken beginnt.

Wir schätzen, der Release von „The Haunting of Bly Manor“ wird ähnlich wie der Vorgänger passend zur Halloween-Zeit im Herbst erfolgen. Und dann kann sich wieder ordentlich gegruselt werden! Immerhin soll die 2. Staffel noch angsteinflößender sein.