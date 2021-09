The Forest von Endnight Games bleibt unvergessen. Unzählige Male sind wir als Passagier eines unbekannte Flugzeugs über eine mysteriöse Insel abgestürzt. Wir haben uns Notunterkünfte errichtet. Versucht irgendwie zu überleben, während uns die Kannibalen über die halbe Insel gejagt haben. Ein echter Graus und vor allem ein richtiger Survival-Spaß, in dem wir zum Großteil unsere eigene Geschichte geschrieben haben – im Singleplayer allein oder im Multiplayer mit Freunden.

Mit durchweg positiven Wertungen war es im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis möglicherweise ein Nachfolger angekündigt werden sollte und tatsächlich wird das Abenteuer mit Sons of the Forest in die 2. Runde gehen.

Wann erscheint The Forest 2: Sons of the Forest?

In „Sons of the Forest“ bleibt nach aktuellem Stand alles beim Alten. Die Kernstruktur des ersten Spiels bleibt mit den notorischen Mutanten und Kannibalen erhalten. Die Building- und Housing-Features werden ebenfalls zurückkehren (in überarbeiteter Form), genauso wie ein spartanisches Kampfsystem aus der First-Person-Ansicht, das mit neuen Waffen daherkommt. Mehr zu den möglichen Inhalten erfahrt ihr hier:

The Forest 2 Releasetermin: Wann erscheint Sons of the Forest?

Wann wird Sons of the Forest veröffentlicht? Aktuell gibt es noch kein offizielles Datum für die Veröffentlichung. Es gibt jedoch Gerüchte, die auf einen baldigen Release deuten.

Die Rede ist unter anderem von Halloween 2021. Wird es also der 31. Oktober 2021? Das Spiel soll laut Devs noch 2021 erscheinen.

Es hieß länger, dass vor dem Launch ein neuer Gameplay-Trailer folgen sollte, was ein Indiz auf den baldigen Release gewesen wäre. Doch das Entwicklerstudio Endnight Games hat dies bereits dementiert. Zumindest diese Gerüchte hätten derzeit keine Substanz. Den Releasetermin haben sie nicht weiter kommentiert.

Da „The Forest“ im Early Access auf Steam veröffentlicht wurde, ist eine ähnliche Vorgehensweise denkbar. Heißt, dass das Spiel schon vor der Fertigstellung auf Steam landen könnte, was auf einen früheren als späteren Release deuten würde. Aber ob es wirklich bei 2021 bleibt, ist fraglich. Bislang wurde der Titel übrigens nur für den PC angekündigt.

Festhaltend können wir sagen, dass die Entwickler*innen momentan sehr still um den Launchtermin sind, weshalb alle Infos zum Release derzeit nur Spekulationen sind. Aber wenn wir weitere Infos erhalten, erfahrt ihr es umgehend auf PlayCentral.de.