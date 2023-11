Was ist Survival Squad? OttoBulletproof bringt neue Outdoor-Serie auf YouTube

Während 7 vs. Wild: Staffel 3 auf Amazon freevee angelaufen ist und die YouTube-Fans in die Röhre schauen, was 7 vs. Wild auf YouTube betrifft, startet Ex-Teilnehmer OttoBulletproof mit einem neuen Format auf YouTube durch: Survival Squad.

In Survival Squad geht es ähnlich wie in 7 vs. Wild um das Überleben. Aber auch nicht ganz, denn das Format unterscheidet sich sehr von 7 vs. Wild.

Nachdem Ottogerd Karasch zuletzt mit dem Arctic Warrior-Format auf sich aufmerksam machte, geht es nun in die nächste Runde.

Dieses Mal ist sein Freund Fabio Schäfer mit von der Partie – der ebenfalls bereits bei 7 vs. Wild antrat – und gemeinsam legen sie es drauf an, die Wildnis von Kanada aufzumischen.

Survival Squad ist nicht 7 vs. Wild

Zunächst einmal sei gesagt, dass Survival Squad nicht direkt 7 vs. Wild zu vergleichen ist, auch wenn beides IRL-Outdoor-Formate sind. Survival Squad ist aber ganz anders in puncto Grundidee.

Otto und Fabio begeben sich auf ein Abenteuer in der Wildnis und das mit einem bestimmten Ziel. Sie wollen eine vorgesehene Route hinter sich bringen und somit ein mobiles Abenteuer bestreiten.

In Survival Squad gibt es also viel mehr Erkundung der Ländereien, während 7 vs. Wild eher statischer Natur ausfällt.

Das Ziel lautet: Innerhalb von 30 Tagen ganze 300 Kilometer reisen. Obendrein machen sie das mit richtiger Outdoorausrüstung wie Schlafsäcken, Gewehren und alles, was man benötigt.

Unterwegs werden dann Karibus gejagt, da beide eine entsprechende Lizenz zum Jagen haben. Obendrein ist es gar nicht so relevant, die 30 Tage auch voll zu bekommen. Wenn sie es eher schaffen, auch gut.

Hier könnt ihr Survival Squad sehen!

Wenn ihr mögt, könnt ihr euch hier die erste Episode von Survival Squad ansehen. Ist das Format etwas für euch? Dann schreibt es in die Kommentare und lasst es uns wissen!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann läuft Survival Squad? Das neue Format von Otto und Fabio wird an jedem Mittwoch und jedem Samstag mit einer neuen Episode versehen. Die neuen Episoden laufen dann abwechselnd auf dem Kanal von OttoBulletproof und bei Fabio Schäfer.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Outdoorformat und Otto und Fabio viel Erfolg auf ihrer Reise!