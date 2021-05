Super Mario 64: PC-Port erhält Raytracing

Falls ihr schon immer mal Super Mario 64 mit Raytracing ausprobieren wolltet – weil das doch mit Sicherheit euer Kindheitstraum war –, ist das jetzt tatsächlich möglich! Wer hätte das gedacht? Aber da es sich aktuell zu einem kleinen Trend entwickelt, alte Spiele mit Raytracing zu versehen, ist es am Ende keine allzu große Überraschung.

Das Update bezieht sich auf den Mario 64-Port für PC, der vor rund einem Jahr im Netz aufploppte. Seit der inoffiziellen Veröffentlichung dieses Ports gab es bereits diverse Mods, die den Programmcode aufwerten. Darunter unter anderem eine Mod für 4K-Texturen, eine Weiterentwicklung für 60 FPS und vieles mehr wie Gameplay-Optimierungen. Am Ende ist also ein neues Modding-Feuer entfacht, das in der Nintendo-Community lodert.

Super Mario 64 bekommt Raytracing

Nun sind wir also an der Stelle angelangt, an der die Raytracing-Spezialisten ins Spiel kommen. Wenn eure Grafikkarte Raytracing ermöglicht, könnt ihr diese Technik jetzt im 3D-Mario-Urgestein bestaunen.

Ladet dazu einfach die Mod sm64rt herunter, die von DarioSamo entwickelt wurde. Er kommentiert:

„Ihr könnt sie schon jetzt ausprobieren. Aber bedenkt bitte, dass es sich um eine sehr frühe Version handelt.“

Da es sich um eine frühe Version dreht, müssen wir noch einige visuelle und leistungstechnische Probleme in Kauf nehmen. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wie phänomenal das in der Praxis aussieht, können wir hier im Video erkennen:

Dario schreibt auf Twitter, dass er vorerst sehen wollte, wie viele Leute an dem Projekt interessiert wären, bevor er die Mod fertigstellt. Gegenüber Digital Foundry erklärt er, dass die einzelnen Lichtquellen manuell eingefügt wurden, um die dynamischen Lichter Realität werden zu lassen. Am Ende bedeutet das, dass die Sonne nun „eine echte Lichtquelle“ darstellt. Gleiches gilt für die Fackeln in Gebäuden. Obendrauf kommen neuartige Schatten und Reflektionen, die das Raytracing-Paket abrunden.

Hier geht es zum Download der Mod von DarioSamo