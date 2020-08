Der Tod ist in Dragon Ball eher ein stetig wiederkehrender Freund als ein Ende unterm Schlussstrich, weswegen sich meist keine großartigen Sorgen gemacht werden muss, wenn einer der Z-Krieger oder sogar Protagonist Son Goku selbst das Zeitliche segnet. Aber auch die verschiedenen Antagonisten des Franchises haben eine sichtliche Abneigung gegen die Idee, einfach brav unter der Erde zu bleiben, wie sich nun wieder einmal in Dragon Ball Heroes zeigt.

Traurig aber wahr: Diese fünf Anime- und Manga-Giganten finden 2020 zu einem Ende

Dragon Ball Heroes: Der Krieger Hearts

Der Anime Super Dragon Ball Heroes basiert auf dem gleichnamigen Videospiel von Bandai Namco Entertainment und folgt einer anderen Geschichte als es die offizielle Fortsetzung des Franchises tut, Dragon Ball Super. Daher gibt es hier auch andere Saiyajin-Formen, wie den neu eingeführten Super Saiyajin 4, Verbündete und nicht zuletzt natürlich auch Bösewichte, wie den Anführer der Core Area Warriors: Hearts.

In Super Dragon Ball Heroes, dessen Geschichte nach den Ereignissen im Turnier der Kraft angesetzt ist, versucht der Antagonist Hearts eine kosmische Kraft in seine Gewalt zu bringen, mit der es ihm möglich ist, Grand Zeno höchstpersönlich zu vernichten. Zwar stellten sich ihm unsere beliebten Helden kontinuierlich in den Weg, doch es schien, dass Hearts einfach nicht aufzuhalten ist und schließlich gelang es ihm tatsächlich, sein Ziel teilweise zu erreichen.

Netflix-Serie Cowboy Bebop nach dem Anime-Klassiker soll neue Geschichten erzählen

Mit dem Universe Seed in seinem Körper wurde Hearts zum God Slayer, mit dem es rein theoretisch niemand mehr aufnehmen konnte. Doch ein wilder Mix aus Gogeta, Jiren und Hit bewies das genaue Gegenteil und verwies Hearts in seine Schranken. Der Samen wurde ihm aus dem Körper geschlagen und der machtbesessene Fiesling wurde vernichtet. Was eigentlich das Ende seiner Geschichte sein sollte.

Dragon Ball Heroes: Kehrt Hearts zurück?

Aber wie wir bereits erwähnt haben, ist der Tod in Dragon Ball nur sehr selten das Ende. Außerdem wissen aufmerksame Zuschauer, dass der ganze Kampf um den Gefängnisplaneten und auch Hearts Suche nach dem Universe Seed nur Teile von einem komplexen Plan waren, den sich der große Antagonist in Dragon Ball Heroes ausgedacht hat. Die Rede ist von keinem Geringeren als Fu, dem mysteriösen Jüngling, den Dabura als seinen offiziellen Nachfolger bezeichnet.

©Bandai Namco Entertainment

Mit den Überresten des Samens hat sich Fu nun seinen eigenen Baum des Universums erschaffen, der es ihm ermöglichen soll, sein ganz eigenes Universum zu kreieren. Doch wie passt Hearts in diesen Plan rein? Nun, genau dass ist die große Frage, denn am Ende der neuesten Folge von Dragon Ball Heroes können wir sehen, dass Hearts in einer Zelle in der Hölle sitzt, wo er von Demigra aufgesucht wird.

Anime: Demon Slayer: Manga erreicht neuen Verkaufsrekord

Wie einige von euch sicherlich wissen, ist Demigra als Dämonen-Gott bekannt, der als hauptsächlicher Antagonist in Dragon Ball Xenoverse fungierte. Sein Ziel war es, die komplette Geschichte zu vernichten und eine neue zu erschaffen, in welcher er als Gott der Zeit herrschen kann, eine Position, für die er Chronoa neidet. Zwar konnte er sein Ziel nicht erreichen, doch aus der Gleichung ist er deswegen auch noch nicht gestrichen.