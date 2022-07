Stranger Things: Spekulationen über Monster in Staffel 5

Das Finale der vierten Staffel von Stranger Things ist noch keine Woche alt und schon gibt es bei TikTok Spekulationen darüber, welche Monster uns in Staffel 5 erwarten könnten.

Die bisherigen Monster in Stranger Things

Stranger Things 4 endete mit einem Cliffhanger, als Eleven und ihre Mitstreiter*innen vor einem riesigen Krater, dem Portal zum Upside Down, stehen. Vor allem dank Wills Verbindung zu Vecna, dürfte auch klar sein, dass dieser nicht besiegt wurde und seinen infernalen Plan weiterhin mit aller Macht in die Tat umsetzen will.

Da inzwischen feststeht, dass die fünfte zugleich die letzte Staffel sein wird, erwarten Fans einen epischen Schlusskampf mit ebenso epischen Gegnern.

Wer stirbt in Stranger Things 4 Teil 2? Ende erklärt

Bisher wurden die Monster stets nach Figuren aus dem Rollenspiel Dungeons & Dragons benannt. Angefangen bei den Demogorgons, die wir bereits seit Staffel 1 kennen, über die Demodogs und den Mindflayer aus Staffel 2, bis hinzu den Demobats und dem bösen Magier Vecna aus der vierten Staffel.

Kommt in Stranger Things 5 das gigantischste Monster der gesamten Serie?

Nun kursieren auf TikTok Mutmaßungen, dass die fünfte Staffel ein noch größeres und furchterregenderes Monster mit sich bringt: Hydra. Die Hydra ist eine dreiköpfige, drachenähnliche Kreatur, zu der es in den letzten Folgen bereits einige Hinweise gegeben hat.

Inhalt von TikTok anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von TikTok anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von TikTok. Inhalt von TikTok immer anzeigen

In einer Vision zeigt Vecna Nancy Dinge, die noch kommen, einschliesslich der Zerstörung von Hawkins – was sich ja bewahrheitet. Inmitten der vielen Bildfetzen, aus denen die Vision besteht, sieht Nancy auch eine „riesige Kreatur mit einem klaffenden Mund“.

Des Weiteren malte Will ein Bild für Mike, auf dem die Freunde gemeinsam gegen ein dreiköpfiges Biest kämpfen, das der Hydra zum Verwechseln ähnlich sieht. Wie bereits erwähnt, hat Will eine starke Verbindung zu Vecna, weshalb nahe liegt, dass er dies bereits in einer seiner Visionen gesehen hat.

Sicher ist Vecna der Endgegner schlechthin. Doch die vergangenen Staffeln haben bereits gezeigt, dass er sämtliche Geschütze auffährt, um an sein Ziel zu gelangen. Dazu gehören eben auch allerlei monströse Helfer.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wer mit dem Videospiel „Stranger Things: The Game“ bekannt ist, weiß vielleicht auch, dass der finale Bossfight gegen die Hydra stattfindet. Ein weiterer Hinweis? Letzten Endes müssen wir uns einfach überraschen lassen. Bis es mit dem Serien-Hit bei Netflix weitergeht, kann man derweil noch ein bisschen spekulieren.