Stranger Things inspiriert Comeback von Kultfilm Spinal Tap – Start im Juli 2025

Die Erfolgsserie Stranger Things hat seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2016 nicht nur die Popkultur geprägt, sondern auch für eine unerwartete Wiederbelebung gesorgt. Eine der lautesten Bands Englands der letzten 40 Jahre, Spinal Tap, kehrt am 5. Juli 2025 in die Kinos zurück. Diese Nachricht begeistert Fans des ikonischen Mockumentary-Films This Is Spinal Tap, der vor über vier Jahrzehnten veröffentlicht wurde. Der Film erhielt nicht nur kritisches Lob, sondern wurde auch in die Library of Congress und das National Film Registry aufgenommen.

Der Einfluss von Stranger Things auf Spinal Tap

Wie hat Stranger Things Spinal Tap beeinflusst? Rob Reiner, der Regisseur des Originalfilms, verriet, dass die Idee für das lang erwartete Sequel durch Stranger Things inspiriert wurde. Die Verwendung von Kate Bushs Song „Running Up That Hill (A Deal with God)“ in der vierten Staffel von Stranger Things führte zu einer Wiederbelebung des Interesses an der Musik der 1980er Jahre. Diese unerwartete Popularität inspirierte Reiner und seine Co-Autoren, über eine Fortsetzung von Spinal Tap nachzudenken.

Reiner erklärte, dass die Mitglieder von Spinal Tap sich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen oder gesprochen hätten. Die Idee eines letzten Konzerts, das im Vertrag des verstorbenen Managers der Band verankert war, schien zunächst unbedeutend. Doch die virale Verbreitung eines alten Songs der Band auf TikTok weckte neues Interesse und führte dazu, dass die Band wieder ins Rampenlicht rückte.

Die Rückkehr von Spinal Tap

Was erwartet uns im neuen Spinal Tap Film? Reiner und seine Mitstreiter wollten die Tatsache nutzen, dass Spinal Tap in Vergessenheit geraten war. Die Bandmitglieder hatten sich aufgelöst und lebten in einer Zeit, in der niemand mehr von ihnen wusste. Doch durch den Einfluss moderner Plattformen wie TikTok und die Nostalgie der 1980er Jahre, ausgelöst durch Stranger Things, wurde die Band wiederbelebt.

Der neue Film wird die Geschichte der Band fortsetzen und zeigen, wie sie sich nach Jahren der Trennung wiederfindet. Der Tod ihres Managers und die Übergabe eines letzten Konzertvertrags an dessen Tochter spielen eine entscheidende Rolle. Die Frage, ob die Band es schafft, sich wieder zu vereinen und ein letztes Mal aufzutreten, wird im Mittelpunkt stehen.

Einzigartig und relevant

Warum ist das neue Spinal Tap Projekt so besonders? In einer Zeit, in der viele Sequels und Reboots die Filmbranche dominieren, hebt sich das Spinal Tap Sequel durch seine Wurzeln in realen Ereignissen ab. Die Verbindung von nostalgischen Elementen und der modernen digitalen Welt macht das Projekt besonders interessant. Laut Reiner war es genau diese einzigartige Idee, die ihn und die anderen Filmemacher dazu brachte, einem zweiten Spinal Tap Film zuzustimmen.

Das Remaster von This Is Spinal Tap in 4K-Qualität wird am 5. Juli 2025 in die Kinos kommen, und Fans der Serie können sich auf ein weiteres Kapitel der legendären Band freuen. Was denkst du über die Rückkehr von Spinal Tap? Teile deine Meinung in den Kommentaren!