Wenig überraschend ersetzt das Steam Deck OS, das mit der neuen Handheld-Konsole Steam Deck von Valve ausgeliefert wird, den unbeliebten „Big Pictures“-Modus auf Steam. Und sind wir mal ehrlich: hat ihn jemand von euch benutzt?

Ein Querschnitt der Gaming-Community zeigt, dass äußerst wenige Leute auf diesen Steam-Modus zugegriffen haben. Und wenn er verwendet wurde, gab es im Grunde nur negatives Feedback. Denn die Grundidee ist zwar sinnig, aber die Umsetzung einfach nicht zeitgemäß.

Insbesondere beschwerten sich die User*innen, dass die Interaktivität gering und sogar sehr fehleranfällig sei. Via Twitter schreibt DislexicPotato beispielhaft:

„Ich hoffe, dass das OS besser ist. Ich mag es wirklich Spiele am PC mit dem Controller zu spielen, aber der Big Picture-Modus war nie wirklich gut.“

Sie haben sich nun dazu entschieden, dass Big Pictures wegfallen soll. Der Steam-Client wird zukünftig ebenfalls mit dem Steam Deck OS ausgestattet sein, was das Gaming-Erlebnis auf dem PC ebenfalls verändern dürfte.

In der Steam-Community fragte der User SparklyVapor nun, wie sich Steam Deck OS im Vergleich zu Big Pictures verhalte und ob es nun die nächstgrößere Entwicklung für den BPM wäre. Da antwortete ein Valve-Mitarbeiter:

„Ja, wir ersetzen Big Picture mit dem neuen Benutzerinterface aus dem Deck. Wir haben jedoch noch keine ETA zu teilen.“

Tschüss, Big Pictures! Das wurde auch Zeit

Warum wurde Big Pictures überhaupt verwendet? Im Kern sah die Idee von Big Pictures vor, dass man einen PC ähnlich wie eine Konsole an einem TV verwendet. Doch leider fehlte ein benutzerfreundlicher Zugang zu vielen Dingen wie den Workshops, Game-Communitys und sogar zum Store. Es war bislang also keine vollwertige Steam-Erfahrung, wie wir es vom PC-Client gewohnt sind.

Einige schwören zumindest auf den fabelhaften Controller-Support, da das Programm eine hohe Kompatibilität für unterschiedliche Controller mitbringt. Insbesondere bei älteren Spielen und alter Hardware soll hier einiges harmoniert haben.

Big Picutre ist simpel, aber leider nicht wirklich benutzerfreundlich. © PlayCentral.de

Die Idee ist also recht simpel. Der Modus bietet die einfache Möglichkeit, einen Fernseher als Monitor zu verwenden. Und das Ganze lässt sich relativ einfach mit dem Controller steuern (also das Umschalten der Displays und so weiter).

Wir sind gespannt: Doch mit dem neuen Steam Deck gehört Big Pictures nun der Vergangenheit an. Denn mit Steam Deck OS, das all das und noch mehr bieten soll, könnte es nun eine verbesserte Möglichkeit geben, einen Custom-PC fürs Wohnzimmer so umzubauen, dass er als Konsole funktioniert.

