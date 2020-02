Stargate: Origins: Regisseur Roland Emmerich hat wenig Hoffnung auf neue Stargate-Filme und -Serien

Kommt nun ein neuer Stargate-Film oder eine neue TV-Serie? Regisseur Roland Emmerich wollte nach seinem Kultfilm das Franchise wiederbeleben. Nun gibt er ein kurzes Update zum Stand der Produktion.

Das beliebte Franchise Stargate begann mit Roland Emmerichs Kultfilm aus dem Jahr 1994 mit Kurt Russell und James Spader in den Hauptrollen. Es folgten weitere Filme, TV-Serien wie „Stargate SG-1“ (1997-2007) mit zwei Ablegerserien und eine Animationsserie, sowie Bücher, Comics und diverse Videospiele.

Regisseur Roland Emmerich („Independence Day“) möchte seit Jahren schon gemeinsam mit Autor und Mitproduzent Dean Devlin den Science-Fiction-Klassiker wiederbeleben. Lange war von einem neuen Kinofilm die Rede, auch eine neue Serie soll es geben.

Mit dem Start der exklusiven Mini-Serie namens Stargate Origins sollte es endlich losgehen. Passend zum 20. Jubiläum der TV-Serie „Stargate SG-1“ wurde die neue Mini-Serie exklusiv auf dem neugegründeten Streaming-Dienst Stargate Command von MGM gezeigt und erzählt von der Vorgeschichte und der Entdeckung des Portals. Doch der große Erfolg der Serie blieb aus.

Inzwischen hat MGM nach nur zwei Jahren ihren eigenen Streaming-Dienst Stargate Command wieder eingestellt. Gleichzeitig veröffentlicht das Studio seine Stargate-Filme und -Serien seit Ende 2019 auf YouTube. Doch wie sieht es nun mit den seit längerem geplanten neuen Filme und Serien aus?

Roland Emmerich wurde nun im Rahmen eines Interviews zum Stand der Entwicklung seiner „Stargate“-Pläne gefragt. Viel Hoffnung hat er für die Fans jedoch nicht:

"Ja, ich habe mit MGM über Stargate gesprochen. Aber ich denke, das führt nirgendwo hin."

Die neue Mini-Serie „Stargate Origins“ sollte eigentlich der Auftakt einer Wiederbelebung des Franchise dienen. Jedoch hat das Studio MGM die Arbeit an weiteren Produktionen nie ernsthaft weiterverfolgt. Und so zeigt man sich bei MGM auf Rückfragen zwar weiterhin interessiert am Franchise. Wirklich Neues kann man aber bis heute nicht nachweisen.

Ähnlich sieht es im Bereich Videospiele aus: Fans hoffen seit geraumer Zeit auf eine Fortsetzung der beliebten Reihe, nach „Stargate Worlds“, „Stargate Resistance“, „Stargate Command“ und zuletzt „Stargate Unleashed“. Jedoch ist auch hier seit Jahren nichts Neues mehr erschienen.