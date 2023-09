Starfield-Lösung: Zu viel des Guten – Stroud-Eklund-Werft-Mission

Starfield hält unzählige Quests für uns bereit, die uns nicht selten auf eine lange Reise schicken. Die einen Missionen sind schneller und die anderen langwieriger. Doch alle möchten gelöst werden! Hier und da lädt das Spiel echt zum Knobeln ein und da kommen wir ins Spiel.

Denn genauso ist es auch bei der Mission: Zu viel des Guten. In dieser Lösung erfahrt ihr, wie ihr den Gefallen für Walter Stroud lösen könnt, der euch darum bittet, dem F&E-Team bei einem Schiffsbauprojekt zu helfen.

Starfield: Zu viel des Guten – Vollständige Lösung

Die Sonstiges-Mission mit dem Namen Zu viel des Guten erhaltet ihr dann, wenn ihr die Hauptmission: Sternenblut abgeschlossen habt und im Anschluss in der Loge mit Walter sprecht. Er hat dann noch einmal eine kleine Bitte an euch und die Mission startet.

Aktiviert die Mission und begebt euch nun zur Stroud-Eklund-Sternenwerft. Diese findet ihr beim Sternsystem Narion. Die Sternenwerft grenzt an Dalvik im Narion-System an. Fliegt ein Stück zur Werft und dockt dann regulär an.

© Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

An Bord der Stroud-Eklund-Werft

Zuerst sprechen wir mit Jules Degante. Sie setzt uns davon in Kenntnis, das wir eigentlich keine Ahnung von der Materie haben. Aber der beweisen wir das Gegenteil, versprochen!

Wir müssen nun das nächste Topp-Raumschiff entwickeln. Und wie gehen wir vor? Zunächst müssen wir entscheiden, welchen Budgetvorschlag wir einreichen.

Im Grunde könnt ihr frei entscheiden, welchen Vorschlag ihr nehmt: ein Low-Budget-Design oder das sogenannten Spülbecken-Design. Beachtet jedoch, dass die Wege zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Es gibt jeweils einiges zu tun.

Weg A: Das Low-Budget-Design

Das Problem am Spülbecken-Entwurf ist, dass es nach oben hin keine Grenze geben, der Vorstand mehr Druck machen und sich das Team hemmungslos auslassen würde. Das müssen wir verhindern? Deshalb entscheiden wir uns auf dem direkten Weg für die kleinere Budgetvariante.

Moin, Team! Ich bins, der Neue. © Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

Frank und sein Luxusdesign

Hier gilt es vorerst, Frank davon zu überzeugen, dass er von seinen Ideen ablässt. Um das in die Tat umzusetzen, müssen wir ihn mit unseren rhetorischen Fähigkeiten überreden. Skillt am besten die Fähigkeit Überzeugung.

Wir müssen ihn mit +6 Punkten überzeugen, damit er einknickt. Wählt also folgende Optionen:

+4 Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Projekt nur für dein Ego scheitern lassen würdest.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Projekt nur für dein Ego scheitern lassen würdest. +2 Du scheinst mir vernünftig zu sein. Machen wir uns noch ein paar Gedanken darüber.

Marktforschung in der Praxis

Jetzt gilt es ein paar Missionen zu absolvieren. Schaut also draußen beim Raum an der Auftragsbörse vorbei. Es reicht, wenn ihr eine Kopfgeldmission annehmt und ausführt und eine Passagiermission. Nach dem erfolgreichen Abschluss beider Missionen kann es dann mit der eigentlichen Sache weitergehen, ihr habt dann genug Daten.

Optionale Gespräche mit den Designern. Nun könnt ihr optional mit den vier Angestellten sprechen, die allesamt ein eigenes Ziel verfolgen. Wem das zu lange dauert, hier die Kurzfassung:

Mike, der Techniker: Er will keine Innovation. Privates Transportschiff für die Arbeiterklasse – Basisdesign mit großem Frachtraum

Er will keine Innovation. Privates Transportschiff für die Arbeiterklasse – Basisdesign mit großem Frachtraum Ella, die technische Designerin : Sie will ein Forschungsschiff – bezahlbare Weltraumforschung für jeden. Klein und nur wenig Stauraum, keine Passagiere oder Waffen. Fokus auf Forschungsausrüstung

: Sie will ein Forschungsschiff – bezahlbare Weltraumforschung für jeden. Klein und nur wenig Stauraum, keine Passagiere oder Waffen. Fokus auf Forschungsausrüstung Frank, der Hitzkopf : Er will ein Luxusschiff, max. Komfort und High-end für die Elite unter den Privatschiffen. Geräumig und Mittelklasse

: Er will ein Luxusschiff, max. Komfort und High-end für die Elite unter den Privatschiffen. Geräumig und Mittelklasse Nev, die Neue : Sie will ein Freizeitschiff. Kein Luxusgedöns, mehr auf Familien (Kidsurlaub). Große Aufenthaltsräume. Keine Waffen oder Forschungsausrüstung. Günstig für Familien. Niedriger Preis gleich Verkaufsgarantie

: Sie will ein Freizeitschiff. Kein Luxusgedöns, mehr auf Familien (Kidsurlaub). Große Aufenthaltsräume. Keine Waffen oder Forschungsausrüstung. Günstig für Familien. Niedriger Preis gleich Verkaufsgarantie Jules, die Projektleiterin: Sie will einen Sternenjäger. Gute Waffen und Defensive. Klein und wendig. UC-Militärverträge könnten für hohe Umsätze sorgen

Sprecht dann mit Jules und läutet den nächsten Schritt ein. Und hier gibt es jeweils eine große Abzweigung, die sich definitiv auf das Resultat auswirkt.

Eine Option wäre, ihr zu sagen, dass alle Teammitglieder einen Kompromiss eingehen sollten. Alle müssen also etwas von ihrer Liste streichen, damit wir gebündelt zu einem Ergebnis kommen.

Wichtig: Diese Abzweigung hier führt zum folgenden Schiffsmodell Kepler S, das ihr später behalten dürft. Von daher ist diese Mission auch so wichtig.

© Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

Alternativ könnt ihr hier die Gruppenmeditation angehen. Dann erhaltet ihr auch ein Raumschiff, das allerdings viel größer dimensioniert ist als das Kepler S. Ihr bekommt das Raumschiff Kepler R. Alle waren eben besser drauf und das Ergebnis ist „besser“.

© Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

Danke fürs neue Raumschiff, Stroud-Eklund-Werft

Wenn ihr mit der aktuellen Maßnahme auf der Schiffswerft fertig seid, geht es dann zurück zu Walter in der Loge der Constellation. Berichtet ihm von der aktuellen Lage und wie gut ihr vorankommt.

Er freut sich, dass wir allen zur Seite standen und das Team so gut beraten haben. Als Dankeschön sollen wir ein Exemplar des neuen Raumschiffdesigns erhalten. Und da sagen wir doch nicht nein?

Also schauen wir mal, wie das Design schließlich aussieht und was es zu bieten hat.

Weg B: Das Spülbecken-Design

Falls euch diese Raumschiffe nicht ausreichen, könnt ihr auch eher auf das Spülbecken-Design gehen. Bei Jules müsst ihr nur auswählen, dass ihr lieber das Spülbecken-Design bevorzugt.

Das bedeutet zwar viel mehr Ärger, vor allem für Jules, aber wir können es trotzdem entscheiden. Also deal with it, Jules!

Es ist ratsam, Überzeugen zu skillen, denn wir müssen die Teamleiterin zu unserer Idee überreden. Insgesamt benötigt das 6x Überzeugung. Wählt folgende Antworten:

+2 Wie ich Walter kenne, will er nur, dass das erledigt wird. Die Kosten sind ihm egal.

Wie ich Walter kenne, will er nur, dass das erledigt wird. Die Kosten sind ihm egal. +2 So kannst du zeigen, wie fähig du bist, ein Projekt zu leiten.

So kannst du zeigen, wie fähig du bist, ein Projekt zu leiten. +3 Wir müssen nicht das gesamte Budget verwenden, erhalten aber jede Menge Optionen.

Wir müssen nicht das gesamte Budget verwenden, erhalten aber jede Menge Optionen. Alternativ +5 Mach dir keine Sorgen wegen der Ablehnung des Budgets. Wir fragen einfach gar nicht nach.

Falls ihr sie nicht überzeugen könnt, müsst ihr 100.000 Credits zahlen, um trotzdem ans Ziel zu kommen.

Danach müsst ihr die Marktforschung betreiben (siehe oben). Es gilt wieder, ein oder zwei Missionen zu absolvieren.

Wichtig: Das Personalproblem im Fortgang wird genauso gelöst wie zuvor. Wenn ihr die Gruppenmeditationsübung absolviert, kommt folgendes Raumschiff dabei heraus. Kepler R.

© Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

Walter ist nicht unbedingt angetan von dem „teuersten Schiff, das wir je gebaut haben“. Und dennoch bekommen wir eines der Exemplare.

Und wenn ihr dem Team ratet, einen Kompromiss zu tätigen, kommt folgendes Raumschiff dabei heraus: Kepler S.

© Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

Welches Raumschiff gefällt euch besser? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns über die Mission.