Starfield ist das nächste große Bethesda-RPG, das an den Erfolg von Fallout und Skyrim anknüpfen soll. Doch im Rahmen der E3 2021 gab es nur einen Render-Trailer zu sehen, der noch kein Gameplay verriet.

Das hielt aber manche nicht davon ab, das Video nach den kleinsten Details abzusuchen. Entwickler Todd Howard hat sich bereits einige Infos zum Spiel entlocken lassen. Für einen Fan aber war das Spiel relativ egal und es ging mehr um das Sandwich, das ganz kurz zu sehen war.

Verschlingt Starfield bereits jetzt in Form eines Sandwichs

Denn Köchin und Streamerin Victoria Rosenthal ist dafür bekannt, dass sie Essen aus Videospielen mit eigens kreierten Rezepten nachkocht. So hat sie bereits Kochbücher unter anderem zu Street Fighter, Destiny und Fallout geschrieben. Deshalb konnte sie nicht anders und hat sich anhand einer kurzen Szene im Trailer dem „Starfield“-Sandwich angenommen.

Was ist auf dem Sandwich drauf? Schauen wir uns das Brot genauer an, dann erkennen wir vor allem Salat, Käse und ein Stück Fleisch, wahrscheinlich Salami. Zudem scheint auf der unteren Scheiben eine Art Sauce erkennbar zu sein und noch ein paar Zwiebelstücke schauen aus den Toasthälften heraus. Also ein doch recht einfaches Unterfangen.

Im Zoom auf das recht simple Sandwich lassen sich einige Details erkennen. ©Bethesda/Microsoft

Hier kommt aber Rosenthal mit ihrer Kreativität ins Spiel, die die gezeigten Zutaten zum Anlass nimmt, ein komplexeres Sandwich daraus zu machen. Die Zwiebeln werden nämlich zuvor eingelegt in Reisweinessig, Zucker und mehr. Die anderen Komponenten bekommen ebenfalls ein bisschen mehr Kick, wie der Dijon Senf, dem Cheddar oder Meerrettich.

Das gesamte Rezept und wie ihr die Zusammenstellung perfekt hinbekommt, könnt ihr auf Rosenthals Seite Pixelated Provisions nachlesen. Dort findet ihr andere Kochanleitungen für Essen aus Videospielen, Anime und mehr.

Falls ihr euren Hunger auf „Starfield“ stillen wollt, dann könnt ihr das Rezept bis zum Release jeden Tag nachkochen. Denn es gibt bereits einen Stichtag. Am 11. November 2022 soll das nächste Bethesda-RPG endlich für Xbox Series X/S und PC erscheinen.