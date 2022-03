Starfield: 8 Sekunden des Spiels zeigen Grafik und „denkwürdige Gefährten“

Bethesda stellt das neue Sci-Fi-Abenteuer Starfield nach und nach in Entwicklerupdates vor. Die Reise hat begonnen. Und so ist der Name Into the Starfield doch tatsächlich Programm.

Wir dürfen nunmehr die zweite Episode der Videoreihe begrüßen. Und wie der erste Teil verbirgt sogleich das nächste Video so einige spannende Details über das Spiel, das erst am 11. November 2022 erscheint.

Denkwürdige Begleiter in Starfield?

Es ist die Rede von einer Sache, die die Spielerfahrung um einiges aufwerten soll. Game Director Todd Howard erklärt, dass es aus seiner Perspektive nicht immer darauf ankomme, was sie für eine Story schreiben würden. Viel mehr sei es die Geschichte, die man selbst als Spieler*in erlebe und schreibe. Das sind die einzigartigen Dinge, die man im Spiel erlebt, die eben einfach in einem Moment passieren.

Und da liegt er nicht ganz falsch. Sicher gibt es immer wieder magische Momente, die durch ein Skript und gezielt ausgelöst werden können. Aber wenn wir uns mal Titel wie Fortnite, Elden Ring oder zum Beispiel World of WarCraft ansehen, wird schnell klar, dass es nicht nur die vorgegeben Handlungsstränge sind, an die wir uns erinnern. Es sind die Begegnungen mit blutrünstigen Invadern, der Sieg mit dem ganzen Raid, also einer einzigartigen Truppe, über den Lich King oder so etwas wie der Platz Nummer 1, den wir uns in einem Battle-Royale-Titel hart erkämpft haben. An manche Chicken-Dinner können wir uns heute noch erinnern.

Wir können in „Starfield“ solche ählichen Dinge erleben, meint Todd Howard. Doch es gibt da noch eine Sache, die hier ebenfalls eine große Rolle spiele.

Und das sind die Gefährten. Die Begleiter spielen wohl auch im neuen Sternen-Universum von Bethesda eine große Rolle und als kleinen Teaser gibt es hier 8 Sekunden Gameplay, die einen dieser Gefährten aufzeigen: Vasco.

Das ist Vasco, unser Robokumpel?! © Bethesda

Abseits der Tatsache, dass es sich hierbei ganz offensichtlich um Ingame-Grafik handelt, was für sich gesehen schon bemerkenswert wäre, werden wir mit einem recht freundlichen Wortlaut begrüßt:

„Hallo, Captain. Wie kann ich behilflich sein?“

Laut Howard wissen sie, dass dies eine große Rolle spiele, weshalb sie hier viel Energie aufgewendet hätten. Es soll eine große Rolle spielen, wie diese anderen Charaktere zu dir stehen und was sie dir gegenüber empfinden.

Wenn man unterwegs sei und ein Gefährte die aktuellen Geschehnisse kommentiere, fühle es sich laut Lead Artist Istvan Pely gut und richtig an. Es sei sehr wichtig, um so ein immersiveres Gefühl zu erzeugen.

Selbstredend ist dies nichts Neues. Allerdings ist es spannend zu hören, dass es Gefährten in „Starfield“ gibt, die sich um unser Wohlergehen sorgen. In Mass Effect oder Dragon Age hat dies immerhin zumeist recht gut funktioniert?

An anderer Stelle sprechen wir über das Charakter-Background-System und das neue Dialog-System. Werft gerne einen Blick in diesen Beitrag.

