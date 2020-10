Stardew Valley 1.5 erhält Splitscreen-Koop auf allen Plattformen

Wir wissen bereits so einiges über Stardew Valley 1.5. Das nächst größere Update soll ein paar Sahnebonbons für alle Hobbyfarmer bereithalten. Unter anderem soll das Update 1.5 das Spiel nämlich mit wichtigen Endgame-Inhalten versorgen und eine geheimnisvolle Tür hinzufügen. Worum es sich hierbei wohl handelt?

Ebenfalls schon bekannt ist die neue pflanzbare Frucht, die die Spieler selbst wählen durften. Und der Entwickler Erik Barone alias ConcernedApe möchte wohl an der Interaktion zwischen Ehepartnern und Kindern feilen, da es hier am Ende nicht so viele Optionen gab.

Stardew Valley 1.5 erhält Splitscreen-Koop

Wie der Entwickler nun via Twitter bestätigt hat, wird Update 1.5 über ein weiteres Feature verfügen, das sich die Fans schon lange gewünscht haben: und zwar den Splitscreen-Koop! Hier seht ihr das erste Bild:

In Stardew Valley 1.5, there will be splitscreen co-op! pic.twitter.com/n7XhPWSuSi — ConcernedApe (@ConcernedApe) October 16, 2020

Ihr habt richtig gehört, mit der Version 1.5 werdet ihr dazu in der Lage sein, „Stardew Valley“ auf einer Plattform zusammen mit einer weiteren Person im Koop-Modus zu zocken.

Er bestätigt zudem, dass dieses Feature dann auch auf der Nintendo Switch einziehen wird. Es wird auf allen Konsolen-Plattformen und in der PC-Version integriert. Auf dem PC können 4 Leute im Splitscreen-Koop spielen und auf anderen Plattformen jeweils 2.

Wann erscheint das Update? Weiter ist unklar, wann „Stardew Valley“ in der Version 1.5 erscheint. Barone lässt sich laut eigenen Aussagen so viel Zeit, wie er benötigt, um nicht die Freude am Programmieren zu verlieren.

Wissenswert: Der Entwickler bastelt aktuell wohl noch an weiteren Spielen, die ebenfalls ins Universum von „Stardew Valley“ gehören. Viele Infos gibt es hier noch nicht, aber die Community rätselt, ob es sich womöglich um einen Nachfolger des Spiels handelt. Es könnte jedoch ein ganz anderes Genre sein, wie wir vermuten.

Stardew Valley konnte laut aktuellem Stand weltweit auf allen Plattformen bereits über 10 Millionen Mal verkauft werden.

