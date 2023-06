Star Wars Outlaws setzt ähnlich wie GTA auf Fahndungslevel

Star Wars Outlaws war ohne Frage eines der größten Highlights beim Summer Games Fest und dem Ubisoft Showcase. Der neue Open-World-Titel, der 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll, macht im ersten Gameplay-Trailer einen richtig guten Eindruck.

Die Geschichte dreht sich dabei um die Gaunerin Kay Vess und ihren kleinen Begleiter Nix, die irgendwann zwischen Episode 5 und Episode 6 nach ihrem Platz in der Galaxis suchen und dabei an allerlei zwielichtige Gestalten geraten. Ein kleines Detail aus dem Gameplay deutet jetzt auf ein Wanted-System hin, wie es in GTA seit Jahren genutzt wird.

Star Wars Outlaws bekommt ein Wanted-System

Das gezeigte Gameplay beginnt damit, dass Kay versucht, unbemerkt in eine von bewaffneten Schurken bewachte Basis zu gelangen. Es bleibt allerdings beim Versuch. Die Bösewichte werden auf die junge Frau aufmerksam und so muss sie sich den Weg freischießen. Nach einer kurzen, aber actionreichen Verfolgungsjagd trifft sich Kay mit einem Auftragsgeber.

Als sie das Haus, in dem das Treffen stattfindet, wieder verlässt, wird ein großer „Wanted“-Schriftzug eingeblendet. Außerdem ist fortan in der oberen linken Bildschirmecke ein rundes Symbol zu sehen, das nur in Teilen ausgefüllt ist. Das dürfte ein klarer Hinweis darauf sein, dass „Star Wars Outlaws“ auf Fahndungslevel setzt.

Die entsprechende Szene findet ihr im Trailer etwas ab Minute 7:

In der GTA-Reihe sind solche Fahndungslevel seit jeher eine wichtige Mechanik. Wenn ihr gegen Gesetze verstoßt, bekommt ihr dort bis zu fünf Sterne. Je mehr Sterne ihr habt, desto hartnäckiger werdet ihr von der Polizei verfolgt. Bei einem Stern werden Polizist*innen auf euch aufmerksam, bei fünf Sternen ist gefühlt die ganze Welt mit Helikoptern und Panzern hinter euch her.

Wie sich die einzelnen Level in „Star Wars Outlaws“ auswirken, ist dabei noch unklar. Bei der anschließenden Flucht mit ihrem Raumschiff wird Kay von feindlichen Schiffen angegriffen. Diese Attacke hat möglicherweise mit dem Fahndungslevel zu tun.

Spannend wird auch zu sehen sein, wie die Entwickler*innen mit den verschiedenen Welten umgeht. „Star Wars Outlaws“ bietet mehrere offene Welten, die auf unterschiedlichen Planeten angesiedelt sind. Ob sich der Fahndungslevel auch auf andere Planeten überträgt, wird man abwarten müssen.