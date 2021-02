Star Wars: Was macht Iden Versio aus Battlefront 2 während The Mandalorian?

Lange Zeit haben „Star Wars“-Fans gemutmaßt, was der Hauptcharakter aus Star Wars Battlefront 2 wohl während The Mandalorian so treibt und das war bislang nicht in Stein gemeißelt. Was also macht Iden Versio, während Din Djarin und Grogu durch das Outer Rim reisen und sich dem Überbleibsel des Galaktischen Imperiums widersetzen?

Die Geschichte, die in Battlefront 2 verbaut wurde, nahm für „Star Wars“-Verhältnisse eine typische und unspektakuläre Wendung.

Als Ausgangsbasis für den Plot in BF2 dient die Sicht des imperialen Inferno-Squads, das auf dem Waldmond Endor mit ansehen muss, wie der 2. Todesstern vor seiner Fertigstellung zerstört wird.

Die Überlebenden des Imperiums, zu dem auch Iden zählt, kämpfen darauf hin unermüdlich weiter, bis es schließlich zum vorhersehbaren Plottwist kommt und Iden die Seiten wechselt. So weit, so langweilig. Und dennoch ist die Reise, die mir mit Iden durchleben, an einigen Stellen recht unterhaltend. Zudem ist Iden Versio kein schlechter Charakter, im Gegenteil wurde sie recht nahbar und menschlich porträtiert, was sie für viele schließlich zu einem festen Bestandteil von Star Wars werden ließ.

Was macht Iden Versio während The Mandalorian?

Der Battlefront 2-Autor Mitch Dyer hat nun einen Twitter-Posting von Janina Gavankar kommentiert. Gavankar ist die Schauspielerin, die hinter dem Auftritt von Iden Versio steckt. Ihr äußerliches Antlitz wurde direkt ins Spiel übernommen. Hier seht ihr ein paar Bilder von ihr auf ihrem Twitter-Account:

Das besagte Posting bezog sich auf eine Fanfrage, die jene Frage nach Iden Versio während den Ereignissen von „The Mandalorian“ beinhaltet.

Laut einer veröffentlichten Liste war der Charakter wohl sehr aktiv während dieser Zeit. Wir erhalten Infos zu ihrer Zugehörigkeit, ihrem Status und persönlichen Dingen. Mitch Dyer meint, sie sei und mache Folgendes:

Ehemaliges Mitglied einer Spezialeinsatzkraft

Ein Gründungsmitglied der Rebellenallianz

Eine Kriegsheldin

Mit Shriv befreundet

Verheiratet

Sie wird Mutter

Sie ist bereit für mehr Geschichten

Wir wissen nun also, dass sie während der Ereignisse, die wir in „The Mandalorian“ sehen, unter anderem eine glückliche, verheiratete Frau ist, die dabei ist ein Kind zu bekommen.

Davon ab ist die Klausel „bereit für mehr Geschichten“ ein vielversprechender Hinweis, dass wir noch mehr von dem Charakter in der Zukunft sehen könnten – in welcher medialen Form auch immer.

Janina Gavankar-Cameo in The Mandalorian

Einige von euch werden zudem sicherlich wissen, dass sie bereits an „The Mandalorian“ mitgewirkt hat. Sie hatte zumindest einen kleinen Cameo in „The Mandalorian: Staffel 2, Episode 3“.

In Kapitel 11: Die Erbin hat sie mit dem Special-Effects-Künstler Frank Ippolito zusammengearbeitet und bei einer der Szenen als Puppenspielerin ausgeholfen.

Dazu sei gesagt, dass Gavankar schon einmal einen Jury-Award für „Creature Effects“ bei der SXSW gewonnen hat und zwar für ihren Kurzfilm „Stucco“. Sie meint zu ihrem Cameo:

„Ippolito war einer der Macher und Darsteller der Mon Calamari, den wir im Teaser-Trailer von Die Erbin gesehen haben. Und zwar der, der seine Hand auf die Hüften legt, während der Trailer zur Razor Crest übergeht, wo sie dann eine Bruchlandung hinlegt.“

Hier verstecke sich also Frank Ippolito in dem Mon Calamari. Und um den Kopf des Wesens zu bewegen und das ganze zu animieren, brauchte es mehrere Puppenspieler.

© Disney/Lucasfilm

„Sie brauchten einen weiteren Puppenspieler, um die Nasenlöcher zu bewegen. Deshalb rief er mich an und fragte, ob ich als Puppenspielerin für die Nasenlöcher von diesem Mon Calamari einspringen will. Ich meinte, f**k na klar!“

Falls ihr euch die Episode also noch einmal anschaut, achtet ihr vielleicht auf diese Szene und denkt dabei an Janina Gavankar? Übrigens wäre sie bereit, noch einmal in die Rolle zu schlüpfen. Sie meinte in diesem Kontext, dass sie mit Freuden noch einmal Iden Versio spielen würde und wenn sie gefragt würde, wäre sie an Bord.