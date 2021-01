Star Wars: Roten Storm-Trooper-Helm jetzt vorbestellen, angelehnt an Sith-Trooper

Disney und Hasbro veröffentlichen einen neuen elektronischen Helm aus der beliebten „The Black Series“-Reihe. Es handelt sich um einen roten Storm-Trooper-Helm und zwar dem von Captain Cardinal aus dem Star Wars-Freizeitpark Galaxy’s Edge.

Er lehnt sich vom Look an die roten Sith-Trooper an, es ist aber kein Sith-Trooper-Helm, da sich das Design der Sith-Trooper hier noch ein wenig unterscheidet.

Das Merchandise sieht aus wie echt, was typisch ist für die The Black Series von Hasbro. Ihr könnt ihn also aufsetzen und den Look eines Storm-Troopers annehmen. Er ist hochwertig verarbeitet und kommt mit einer elektronischen Vorrichtung daher, die eure Stimme verzerrt.

Ihr könnt den Helm ab sofort regulär vorbestellen. Angekündigt wurde er bereits früher, er erscheint gegen Ende Februar. Wie gewohnt wird das Produkt dann je nach Bestelltag und Händler an unterschiedlichen Tagen versandt. Bei Zavvi erhaltet ihr den Helm ab dem 28. Februar 2021. Er ist hier noch vorbestellbar, aber bei anderen Händlern ist er bereits ausverkauft.

Die Features des neuen Helms umfassen Folgendes:

Elektronische Stimmverzerrung auf Knopfdruck, um wie ein Stormtrooper zu klingen!

Design angelehnt an Captain Cardinal, der Leibwache von Armitage Hux‘

Innenpolsterung

Verstellbare Passform

Wie viel kostet der Helm von Captain Cardinal? Der Helm kostet bei Zavvi 112,99€ und bei AF24 169,90€ (beachtet die Versandkosten). Bedenkt jedoch, dass die Bestände variieren und die Ware immer mal wieder (vor-)ausverkauft ist.

Für wen ist der Helm geeignet? Das Produkt richtet sich an Kinder und Sammler ab 14 Jahren. Es macht sich gut als Spielzeug, Verkleidung und Deko bei euch zu Hause.