Achtung, Spoiler: Mit Das Buch von Boba Fett ist kürzlich die neueste Serie aus dem Star Wars-Universum gestartet. In der 2. Episode überraschten die Verantwortlichen die Zuschauer mit dem Auftritt eines besonderen Charakters, eines Wookie-Kopfgeldjägers, den wir euch nachfolgend etwas genauer vorstellen möchten.

Star Wars: Black Krrsantan vor Das Buch von Boba Fett

Unser Kopfgeldjäger beabsichtigt nach wie vor, das einstige Imperium von Jabba dem Hutten unter seiner Kontrolle wiederaufzubauen. Allerdings haben es ebenfalls zwei Verwandte, weitere Hutten, auf das Territorium des einstigen Verbrecherlords abgesehen. Um ihrem Anspruch Nachdruck zu verleihen, lassen sie einen ihrer mächtigsten Krieger nach vorne treten: einen beeindruckend ausgestattetem Wookie mit schwarzem Fell.

Hierbei handelt es sich um den Charakter Black Krrsantan, der in „The Book of Boba Fett“ sein Live-Action-Debüt feiert. Die Figur dürfte Comiclesern bereits ein Begriff sein. Im Heft Darth Vader #1 von 2015 hatte der Wookie seinen ersten Auftritt, doch einem größeren Publikum dürfte er vermutlich auf den Seiten der Reihe Doctor Aphra bekannt geworden sein. Mit der zwielichtigen Antiheldin erlebte der Kopfgeldjäger bereits diverse Abenteuer.

Im Laufe der Jahre wurde natürlich auch Black Krrsantans Hintergrundgeschichte allmählich ausgebaut. Er wurde einst von seiner Heimatwelt Kashyyyk verbannt und kämpfte fortan als Krieger in den Gladiatorengruben. Dort erarbeitete er sich schnell einen gewissen Ruf und arbeitete später sogar für Jabba. Seit seiner Premiere kreuzten sich seine Wege zudem bereits mit denen einiger großer Namen des „Star Wars“-Universums. Hierzu zählen unter anderem Darth Vader, Han Solo & Chewbacca, Obi-Wan Kenobi sowie ebenfalls Boba Fett.

Black Krrsantan war öfters mit Doctor Aphra unterwegs. © Marvel Comics/Disney/Lucasfilm

Viel Zeit verbrachte der Wookie-Kopfgeldjäger wie gesagt an der Seite von Doctor Aphra. Sie ist eine Archäologin, die es mit Moral und Anstand nicht immer allzu genau nimmt. Black Krrsantan engagierte sie für einige ihrer Ausflüge als Leibwächter, der die gemeinsame Zeit mit ihr nicht unbedingt durchgehend genoss. Dies liegt unter anderem an Aphras Angewohnheit, ihrem Begleiter Spitznamen wie „Santy“ zu geben. Ob der Auftritt des Ex-Gladiators ein erster Hinweis darauf sein könnte, dass wir bald auch Aphra in ihrer eigenen Serie sehen könnten?

Die neuen Episoden von „Das Buch von Boba Fett“ starten immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.