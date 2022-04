Seit Walt Disney die kompletten Rechte an Star Wars übernommen hat, erleben Filme und Serien des Franchise einen zweiten Frühling, schließlich werden Fans vom Krieg der Sterne regelrecht mit neuen Shows überhäuft. In Sachen Videospiele hielt man sich bisher allerdings zurück, was sich mittlerweile jedoch aufgrund von zwei Ereignissen stark ändert.

Zum einen hat das hochgelobte Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order gezeigt, dass das Interesse an den Welten, die einst von George Lucas erdacht wurden, noch lange nicht am Ende ist, zum anderen hat der Exklusivdeal zwischen Electronic Arts und Disney für eine ganz neue Dynamik gesorgt.

Mittlerweile befinden sich allerlei Titel rund um Star Wars in der Entwicklung, manche davon stehen relativ kurz vor ihrem Release, andere stecken noch in den Kinderschuhen. Welche Titel ihr in den nächsten Monaten und Jahren erwarten dürft und was genau da auf euch zukommt, verraten wir euch in diesem Special.

Star Wars: Hunters

Hierbei handelt es sich um ein eher humorvoll gehaltenes Free-to-play-Multiplayer-Arena-Kampfspiel, das irgendwann in 2022 für Android, iOS und die Nintendo Switch erscheinen soll. Das Spiel, welches es euch erlaubt, gemeinsam via Cross-Play an Orten aus dem Star-Wars-Universum zu kämpfen, wird von Zynga und NaturalMotion entwickelt.

Die Handlung von „Star Wars: Hunters“, die höchst wahrscheinlich eher nebensächlich ist, spielt irgendwann nach dem Fall des Galaktischen Imperiums. Eine recht bunte Truppe aus spielbaren Charakteren tritt hier gegeneinander an, wobei jede Figur natürlich ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen hat.

Besonders hervor stachen im ersten Trailer die Schleudern, wie sie sie von Ezra Bridger in Star Wars Rebels verwendet wurden, ein Ugnaught, der einen Droideka steuert, die Jawa-Brüder Utoonie, die gemeinsam so groß sind wie ein normaler Humanoide, der Wookiee Grozz, der wie immer die Arme eines KX-Sicherheitsdroiden schwingt, und der Droide J-3D1.

Titel : Star Wars: Hunters

: Star Wars: Hunters Genre : Multiplayer-Kampfspiel

: Multiplayer-Kampfspiel Plattform : Android, iOS, Nintendo Switch

: Android, iOS, Nintendo Switch Release: 2022

Star Wars: Knights of the Old Republic

Eines der beliebtesten Spiele im Star-Wars-Universum war seit jeher und ohne Frage das Rollenspiel „Star Wars: Knights of the Old Republic“, das bereits 2003 auf den Markt kam. Seit langer Zeit wünschen sich Fans ein Remake von dem Klassiker und endlich wurde ihr Flehen erhört.

Das US-amerikanische Entwicklerstudio Aspyr Media, das seit 2021 Teil der Embracer Group ist, wird für das Remake verantwortlich sein und hat bereits zu Protokoll gegeben, dass es sich bei diesem Titel um kein simples Remastered handeln wird, sondern um ein ambitioniertes Projekt, das Hand in Hand mit Sony Interactive Entertainment realisiert wird.

Das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ wird laut offizieller Stellungnahme von Grund auf neu entwickelt, es erhält ein vollkommen neues grafisches Antlitz, wird über neue Gameplay-Features verfügen und einige, bisher noch nicht näher genannte Neuerungen beinhalten. Aktuell hat das Spiel aber noch keinen offiziellen Veröffentlichungszeitraum.

Titel : Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

: Star Wars: Knights of the Old Republic Remake Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Plattform : Playstation 5, PC

: Playstation 5, PC Release: Unbekannt

© Electronic Arts

Star Wars Jedi: Fallen Order 2

Es kommt natürlich wenig verwunderlich, dass das erfolgreichste Spiel im Star-Wars-Universum der letzten Jahre eine Fortsetzung erhalten wird. Respawn Entertainment, der Entwickler, der bereits für den viel gelobten Erstling verantwortlich war, wird auch das Sequel realisieren, wofür Stig Asmussen als Game Director zurückkehren wird.

Viel ist über das ambitionierte Projekt bis jetzt leider nicht bekannt und auch ein erster offizieller Trailer steht noch aus, doch laut der immer stärker brodelnden Gerüchteküche dürfen wir uns noch in diesem Jahr über eine Vorschau in bewegten Bildern freuen und, wenn alles gut geht, vielleicht auch über den Release des Spiels.

Titel : Star Wars Jedi: Fallen Order 2

: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Plattform : PC, Playstation 4, Xbox Series X

: PC, Playstation 4, Xbox Series X Release: Unbekannt

Star Wars Eclipse

Aktuell befindet sich bei Quantic Dream ein weiteres Action-Adventure im Star-Wars-Universum in Entwicklung, welches laut Ankündigung zur Zeit der Ära der Hohen Republik spielt und ein Wiedersehen mit Fanliebling Yoda verspricht. Der Titel wurde mit einem schicken Trailer während der Game Awars 2021 angekündigt, doch seitdem ist es etwas still um das Projekt geworden.

Über die Story von „Star Wars Eclipse“ wissen wir bis zu diesem Zeitpunkt noch recht wenig, doch es wurde bereits bekannt gegeben, dass ihr während der Erkundung des Outer Rim allerlei schwerwiegende Entscheidungen treffen müsst, die die Handlung des Spiels enorm beeinflussen werden. Also ganz so, wie wir es bereits von Spielen wie Detroit: Become Human gewohnt sind.

Ihr werdet wohl viele Charaktere selbst spielen können, unbekannte Welten erforschen und neue Spezies entdecken, außerdem wird eine sehr komplexe Geschichte versprochen. Bis wir wissen, ob diese Angaben korrekt sind, wird jedoch noch einige Zeit vergehen, denn laut Gerüchten erscheint das Spiel frühestens in fünf Jahren.

Titel : Star Wars Eclipse

: Star Wars Eclipse Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Plattform : Unbekannt

: Unbekannt Release: Unbekannt

The Star Wars Project

Massive Entertainment, die am ehesten für ihre Arbeit an Tom Clancy´s The Division bekannt sind, entwickeln aktuell ein Star-Wars-Videospiel, dass stark auf Handlung und eine Open World setzen soll. Klingt toll, doch leider wissen wir über dieses Projekt ansonsten absolut nichts, außer, dass es von Tom-Clancy-Veteran Julian Gerighty realisiert wird.

Yves Guillemot, der CEO bei Ubisoft, nennt das noch unbenannte Star-Wars-Projekt den Beginn einer langen Kollaboration mit Disney und Lucasfilm Games, was auch immer da also auf uns zukommt, es dürfte sich dabei um ein ambitioniertes Projekt handeln, dass noch lange fortbestehen soll.

Titel : Unbekannt

: Unbekannt Genre : Unbekannt

: Unbekannt Plattform : Unbekannt

: Unbekannt Release: Unbekannt

Unbekannter Star-Wars-Shooter

Wir wissen bereits, dass Electronic Arts einen Nachfolger für sein Battlefront-Franchise in der Pipeline hat. Der First Person Shooter, der bis zu diesem Zeitpunkt weder einen Namen, noch ein Veröffentlichungsdatum hat, wird von Respawn Entertainment umgesetzt und von Peter Hirschmann als Entwickler realisiert.

Was fantastische Neuigkeiten für alle Fans der frühen Medal-of-Honor-Titel und des originalen Star Wars: Battlefront sind, denn bei diesen Spielen war Hirschmann bereits der Produzent. Was genau wir aber wirklich zu erwarten haben, erfahren wir wohl erst in den kommenden Monaten, der Hype ist aber auf jeden Fall bereits groß.

Titel : Unbekannt

: Unbekannt Genre : First Person Shooter

: First Person Shooter Plattform : Unbekannt

: Unbekannt Release: Unbekannt

Unbekanntes Star-Wars-Strategiespiel

Als wäre Respawn aktuell noch nicht genug beschäftigt, hat der Entwickler seine Finger auch noch in einem bis dato unbekannten Strategiespiel mit drin, das aktuell bei Bit Reactor entwickelt wird. Das neue Studio besteht aus Entwicklern, die zuvor bereits an XCOM und Civilization mitgearbeitet haben.

Kopf des Entwicklerstudios ist Greg Foertsch, den einige Spieler*innen wahrscheinlich durch seine Arbeit an XCOM und XCOM 2 kennen. Es wird stark vermutet, dass dieses Star-Wars-Spiel in eine ähnliche Richtung gehen wird, wissen tun wir über das Projekt aber noch herzlich wenig, weswegen uns nichts anderes übrig bleibt, als erst einmal abzuwarten und Tee zu trinken.

Titel : Unbekannt

: Unbekannt Genre : Strategiespiel

: Strategiespiel Plattform : Unbekannt

: Unbekannt Release: Unbekannt

Unbekanntes Star-Wars-Action-Adventure

Amy Hennig, die vor geraumer Zeit an einem Star-Wars-Videospiel für EAs Visceral Game Studio gearbeitet hat, dort aber von ihren Verpflichtungen entbunden wurde, bekommt nun eine neue Chance in dem Franchise, und zwar bei ihrem relativ neuen Studio Skydance New Media, wo sie ein cinematisches Action-Adventure mit originaler Handlung entwickelt.

Natürlich hätten wir auch über diesen Titel gerne etwas mehr Informationen, doch leider ist das alles, was wir aktuell über das neue Projekt in Erfahrung bringen konnten. Momentan hat das Spiel weder einen Namen, noch sind die Plattformen bekannt, geschweige denn der offizielle Releasezeitraum.

Titel : Unbekannt

: Unbekannt Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Plattform : Unbekannt

: Unbekannt Release: Unbekannt