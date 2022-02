Nun also doch: Die Pläne für ein weiteres Abenteuer der jungen Crew der USS Entperise mit Chris Pine als James T. Kirk werden von Paramount wieder aufgenommen. Nach nunmehr sechs Jahren nach ihrem letzten Weltraumabenteuer nimmt die Crew der legendäre USS Enterprise die Mission für ein weiteres Kinoabenteuer auf.

Star Trek 4 vereint einmal mehr Chris Pine als Captain James T. Kirk, Zachary Quinto als Spock, Zoe Saldana als Lieutenant Uhura, Karl Urban als Dr. Bones McCoy, John Cho als Sulu und Simon Pegg als Scotty. Produzent J.J. Abrams bestätigte jetzt, das noch in diesem Jahr die Dreharbeiten beginnen sollen. Demnach ist mit einem Kinostart frühestens 2023 zu rechnen.

Neuer Regisseur gefunden: Matt Shakman dreht Star Trek 4

Inzwischen ist auch ein neuer Regisseur mit Matt Shakman gefunden, der zuletzt mit der gefeierten Marvel-Serie WandaVision und über 23 Emmy-Nominierungen einen Triumph hinlegte. Das Drehbuch zu „Star Trek 4“ wurde in der Vergangenheit bereits vielfach umgeschrieben. Jetzt sollen die beiden neuen Autoren Josh Friedman und Cameron Squires die letzte Fassung von Lindsey Beer und Geneva Robertson-Dworet überarbeiten und ihr den letzten Schliff geben.

Über die Handlung selbst wird aber noch nichts verraten. J.J. Abrams bestätigte jedoch bereits, dass es auch „einige neue Figuren“ geben werde, „die dabei helfen werden, mit Star Trek in Bereiche vorzudringen, die man so noch nie gesehen hat.“

Star Trek-Film von Quentin Tarantino nimmt Form an

Gleichzeitig bestätigte das Studio Paramount und Produzent J.J. Abrams, dass auch der von vielen Fans mit Spannung erwarte Star Trek-Film von Kultregisseur Quentin Tarantino sich auf der Zielgerade befindet. Demnach sei das Drehbuch von Mark L. Smith (The Revenant) nach einer Idee von Tarantino soweit fertiggestellt. Weitere Details etwa über die Handlung oder die Besetzung ist noch geheim. Ein Kinostart steht auch noch aus.

Star Trek im Kino und als Serie

Produzent und Regisseur J.J. Abrams belebte mit dem ersten Film „Star Trek“-Film im Jahr 2009 als Reboot das beliebte Science-Fiction-Franchise neu und erzählte in einer alternativen Timeline, der Kelvin-Zeitlinie, die Anfänge der legendären Crew der USS Enterprise mit Captain Kirk. Es folgten die beiden Kinofilme Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond. Seit längerem schon gibt es Pläne für einen 4. Teil der Reihe, doch die Produktion kam nie wirklich richtig voran.

Derweil feierte Star Trek im Fernsehen ein fulminantes Comeback: Den Anfang machte die Serie Star Trek: Discovery, die inzwischen um eine 5. Staffel verlängert wurde, gefolgt von weiteren Serienhits wie Picard, Strange New Worlds, Prodigy und Lower Decks. Eine Übersicht der kommenden Termine findet ihr hier:

