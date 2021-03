Stalker 2: Entwickler versprechen viele Abzweigungen und verschiedene Enden

Im Mai 2018 gab das ukrainische Studio GSC Game World bekannt, dass sich mit Stalker 2 ein neuer Ableger der bekannten Survival-Reihe rund um den Unglücksmeiler Tschernobyl in Entwicklung befindet. Damals befanden sich die Arbeiten jedoch noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung, weshalb es noch keine Details zu dem Titel aus der Ego-Perspektive gab.

Stalker 2: Nicht lineare Handlung mit vielen verschiedenen Enden

Mittlerweile ist aber bereits ein erster offizieller Trailer zu „Stalker 2“ erschienen, der uns einen kleinen Einblick der dichten Endzeit-Atmosphäre liefert. Spieler sollen außerdem eine der größten offenen Spielwelten überhaupt geboten bekommen, die erneut in der Sperrzone von Tschernobyl angesiedelt ist. Hinzu kommt eine nicht lineare Handlung mit mehreren möglichen Enden.

In dem russischen Podcast Not Brougth In hat PR Manager Zakhar Bocharov von GSC Game World unter anderem genau über die Linearität der Story gesprochen. Laut dem Entwickler soll „Stalker 2“ über eine „riesige Anzahl an Abzweigungen und verschiedenen Enden“ verfügen. Näher definierte Bocharov diese Information in dem Gespräch allerdings nicht. Bereits in „Stalker: Shadow of Chernobyl“ aus dem Jahr 2007 bekamen Spieler unterschiedliche Enden vorgesetzt, die positiv aber auch negativ ausfallen konnten.

Wann erscheint Stalker 2?

„Stalker 2“ soll noch 2021 zeitgleich für Xbox Series X und PC erscheinen. Einen genauen Releasetermin hat GSC Game World bislang aber nicht benannt. Möglicherweise wird die Veröffentlichung noch ein wenig länger auf sich warten lassen, da es in der letzten Zeit eher ruhig um den atmosphärischen Ego-Shooter ist. Der Xbox-Exclusive-Titel wird mit Release direkt im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen und somit für Mitglieder der Online-Bibliothek kostenlos ausfallen.