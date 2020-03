Ende des Monats erscheint mit Valves VR-Shooter Half-Life: Alyx nach 13 Jahren Funkstille ein neuer Ableger der berühmten Videospielreihe. Dieses Mal könnt ihr allerdings nicht Gordon Freeman steuern, sondern die titegebende Alyx Vance aus „Half Life 2“ und den folgenden zwei Episoden.

Spieler verlässt den virtuellen Warteraum

Der CS:GO-YouTuber 3kliksphilip hat sich in dem Titel bereits etwas genauer umgeschaut, obwohl das Spiel bislang noch nicht veröffentlicht wurde. Im Rahmen der bevorstehenden Veröffentlichung hat Valve mehrere Umgebungen des Spiels als sogenannte Steam VR Home Spaces veröffentlicht. Dabei handelt es sich um virtuelle Räume in denen Spieler zwischen dem Starten von VR-Titeln warten können. Dadurch soll eine bestimmte Atmosphäre hervorgerufen und der Übergang zwischen den Spielen natürlicher gestaltet werden als eine Reihe von Menüs. Der YouTuber schaffte es allerdings, den neuen City 17 Home Space an seine Grenzen zu bringen und schließlich den vorgesehenen Spielraum vollständig zu verlassen.

Valve spendiert drei neue Gameplay-Videos zu Half-Life: Alyx

Dafür benutzte er ein Programm namens Open VR, mit dem er sich von den Grenzen lösen konnte, die Valve gesetzt hatte, indem er sich langsam und mühsam mit seinen eigenen Armen durch die Luft zog. Sein Ziel war es dabei, die Zitadelle (eng: Citadel) zu erreichen. Dabei handelt es sich um die etwa 2,5 km hohe Kommandozentrale der Combine in City 17 sowie der Sitz der Combine-Advisor und dem Erdenadministrator Dr. Breen.

„Ich war gefangen!“

Um so weiter sich 3kliksphilip von dem ursprünglich vorgesehenen Raum entfernte, desto weniger detailliert wurde die Umgebung. Schließlich sollten Spieler niemals an diese Orte gelangen, die wohl eher als Hintergrund für das Spiel oder den virtuellen Raum gedacht sind.

Schließlich erreichte der YouTuber die Zitadelle und begann mit dem Klettern und stieg so hoch, dass City 17 kaum noch sichtbar war. Auf den Boden konnte er sich nicht mehr zurückteleportieren, da das Spiel mittlerweile anscheinend ziemlich verwirrt war.

„Zu meinem Entsetzen konnte ich mich nicht wieder nach unten teleportieren“, sagte er in seinem Video. „Ich war zu weit gegangen. Ich ging zum Menü, konnte aber nichts sehen. Ich war gefangen.“ „Dann erinnerte ich mich, dass ich in VR war und nahm das Headset ab.“

Solltet ihr also ebenfalls in VR solche waghalsigen Aktion vorhaben, vergesst nicht, dass ihr euch nur in der virtuellen Realität befindet, auch wenn der Bezug zu der echten Welt bei einem solchen Unterfangen wohl ziemlich schnell verloren gehen kann.

© Valve

Worum geht es in Half-Life: Alyx?

Der VR-Shooter von Valve ist zeitlich zwischen den Ereignissen von „Half-Life„ und „Half-Life 2“ angelegt. In der Rolle von Alyx Vance müsst ihr nun gegen die außerirdischen Eroberer, die Combine, kämpfen. Denn diese haben sich seit dem Black Mesa-Vorfall ihre Vorherrschaft über den Planeten noch weiter ausgebaut und die übriggebliebene Bevölkerung in Städte eingepfercht.