YouTube - PewDiePie veröffentlicht mit Pixelings ein weiteres Spiel

Aller guten Dinge sind drei. Offenbar lebt YouTuber PewDiePie ebenfalls nach diesem Motto und veröffentlicht sein inzwischen drittes Spiel unter Entwickler Outerminds. Diesmal trägt das Mobile-RPG den Namen „Pixelings“.

Die Entwickler von Outerminds sind inzwischen vor allem für ihre Zusammenarbeit mit YouTube-Größe PewDiePie bekannt. Denn inzwischen bringt das kanadische Unternehmen das dritte Spiel in Kollaboration mit dem schwedischen Internetstar auf den Markt.

Die beiden PewDiePie-Games „Legend of the Brofist“ und „Tuber Simulator“ sind bereits erschienen. Denn offenbar endet die Reichweite des 102 Millionen-Abonnenten starken YouTubers nicht auf der Videoplattform. So findet Felix „PewDiePie“ Kjellberg mit „PewDiePie's Pixelings“, das inzwischen dritte Mal in Form eines Spiels seinen Weg auf die mobilen Endgeräte.

„Pixelings“ soll eine Fortsetzung zu den vorherigen beiden Ablegern darstellen. Man spielt erneut PewDiePie, diesmal jedoch als kleinen Pixeling mit Narrenkappe, der gemeinsam mit seinen beiden Hunden Maya und Edgar durch eine „meme-tastische“ Welt zieht – inklusive Synchronaufnahmen von Kjellberg.

So begegnet man verschiedenen verpixelten Figuren, die man in einem Team zusammenstellen kann, um durch rundenbasierte 3 versus 3-Schlachten die Pixeling-Welt zu retten. Das Mobile-Game kann jedoch ebenso in einem PvP-Multiplayer-Modus bestritten werden.

„PewDiePie's Pixelings” erscheint am 15. November kostenlos im Google Play- und im App Store. Für ein schnelleres Voranschreiten stehen jedoch In-App-Käufe zur Verfügung. Eine Vorregistrierung ist ab sofort möglich.