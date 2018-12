Xbox One - Atmosphärisches Abenteuer Below erscheint nächste Woche

Das Indie-Abenteuer Below hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Ursprünglich bereits auf der E3 2013 angekündigt, war es lange still um das atmosphärische Action-Adventure der kanadischen Entwickler von Capybara Games. Aus dem Nichts verkündeten die Macher jetzt den Erscheinungstermin: Bereits nächste Woche kann es losgehen.

Über fünf Jahre nach der Enthüllung ist es endlich soweit: Das atmosphärische Action-Adventure Below ist fertig und wird bereits in der kommenden Woche für PC und Xbox One erscheinen.

Ein düsteres Abenteuer

Wir schreiben das Jahr 2013: Im Rahmen der E3-Pressekonferenz will Microsoft die Indie-Spieleoffensive mit dem [email protected] vorantreiben. Dabei sticht vor allem ein Spiel aus der breiten Masse hervor.

Das düstere Action-Adventure Below der mehrfach ausgezeichneten kanadischen Entwickler Capybara Games, das Spieler bereits mit dem Ankündigungstrailer in Staunen versetzte.

Danach wurde es ziemlich still um das ambitionierte Projekt, bevor es 2016 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, um dem Spiel den nötigen Feinschliff zu verpassen. Bis jetzt, denn wie die Entwickler auf Twitter mitteilten, wird Below bereits in der kommenden Woche für PC und Xbox One erscheinen.

Am 14. Dezember steht das Spiel auf Steam und Xbox One zum Download bereit, einen Preis nannten die Entwickler bislang nicht. Dafür gibt es einen neuen Trailer zu sehen, der euch einen ersten Eindruck zum atmosphärischen Abenteuer vermittelt.

© Capybara Games

Was ist Below?

Bei Below handelt es sich um ein düsteres Roguelike-Action-Adventure, das mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad und Permadeath aufwartet. Darin schlüpft ihr in die Haut eines winzigen Kriegers, der ganz alleine in die dunklen Tiefen einer mysteriösen Insel hinabsteigt.

Dabei will das Spiel klassisches Roguelike-Gameplay mit Survival-Elementen kombinieren und die Erkundung der zufallsgenerierten Welt in den Mittelpunkt rücken. Ihr erkundet abwechslungsreiche Umgebungen, löst knifflige Rätsel und stellt Nahrung oder neue Gegenstände her.

Außerdem soll es einen Multiplayer-Modus geben, doch wie dieser aussieht, haben die Entwickler noch nicht verraten. Neben der düsteren und malerischen Grafik will Below außerdem mit einem einzigartigen Soundtrack überzeugen.

Die Musik stammt vom kanadischen Singer und Songwriter Jim Guthrie, der für seine Mitarbeit an Spielen wie Superbrothers: Sword & Sworcery EP bereits mehrere Awards einheimsen konnte und auch die Musik zum Doku-Film „Indie Game: The Movie“ beisteuerte.